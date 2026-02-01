JANIK SINER ZAPANJEN: Evo kako izgleda najnovija ATP lista, posle finala Australijan opena 2026!

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 nisu bile kakve se Srbija nadala, Novak Đoković je izgubio od Karlosa Alkaraza, ali je ostvario napredak na rang listi Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP).

Podsetimo, Karlos Alkaraz je posle preokreta pobedio Novaka Đokovića, posle čega se desilo sledeće:

Na najnovijoj rang listi došlo je do dva napretka tenisera među desetoricom najboljih.

Novak Đoković je preskočio Aleksandera Zvereva i sada je treći igrač sveta, a Tejlor Fric je sa 9. dospeo na sedmo mesto, zamenivši tako poziciju sa sunarodnikom Benom Šeltonom.

Novi AusOpen šampion, Karlos Alkaraz, uvećao je za 1.600 svoj bodovni saldo, a za čak 2.800 uvećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Janika Sinera (koji je kao šampion ispao u polufinalu porazom od Đokovića, usled čega je izgubio 1.200 bodova).

Đoković ja za 500 uvećao svoj "ATP imetak", ali je i dalje daleko od vodećeg tandea, i to sa skoro dvostruko manje bodova (5.280) nego što je Sinerov učinak (10.300). Alkaraz ubedljivo vodi sa 13.650.

Najnovija ATP lista, posle Australijan opena 2026.

1. (1.) Karlos Alkaraz, Španija 13.650 bodova (+1.600 u odnosu na prošlu listu)

2. (2.) Janik Siner, Italija 10.300 (-1.200)

3. (4.) Novak Đoković, Srbija 5.280 (+500)

4. (3.) Aleksander Zverev, Nemačka 4.605 (-500)

5. (5.) Lorenco Muzeti, Italija 4.405 (+300)

6. (6.) Aleks de Minor, Australij, 4.080

7. (9.) Tejlor Fric, SAD 3.940 (+100)

8. (8.) Feliks Ože-Alijasim, Kanada 3.725 (-265)

9. (7.) Ben Šelton, SAD 3.600 (-400)

10. (10.) Aleksander Bublik (Kazahstan) 3.235 (+170)

Podsetimo, za Đokovića, koji je osvojio rekordnih 10 titula u Melburnu, ovo je bila prilika da uveća svoju dominaciju na Australijan openu i stigne do 25. grend slema ukupno. Ta 25. titula će morati da pričeka, bar do Rolan Garosa...

Za Alkaraza, koji je već osvojio Rolan Garos, Vimbldon i Ju-Es open, pobeda je značila "obavaljanje" tzv. "karijernog grend slema" - i to postavši najmlađi igrač sa sve četiri velike titule.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali deset međusobnih mečeva, a posle ovog finala 5:5 je u pobedama.

Špancu je pripao drugi uzastopni susret. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2), a sada i njihov prvi megdan u Melburnu. Istorijski.

