"TO JE SJAJNA VEST! TO JE TOLIKO VAŽNO" Vučić otkrio: Moguće da ćemo do 5. februara imati 1.800.000 prijava za upis nepokretnosti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se ubrzava tempo prijava za upis nepokretnosti, i da je moguće da ćemo do 5. februara imati 1.800.000 prijava.

Foto: Printscreen

- Mi imamo milion i skoro 450 hiljada prijava za upis nepokretnosti. Pitao sam kako je moguće da nam je u početku bio tako sporiji ritam, i da se sada dramatično ubrzava. Pitanje je kako ćemo da produžimo i da li hoćemo ili nećemo? Ne znam zašto bismo uvek kažnjavali revnosne građane Srbije i one koji obavljaju svoje dužnosti, posebno za ono što je u njihovom interesu. Uvek čekamo poslednji prenutak!

Foto: Printscreen

- To je sjajna vest! To je toliko važno. Ljudi će konačno biti svoji na svome, dobiće na papirima ono što je njihovo. Konačno će završiti nešto veoma važno, da budu sigurni kada je u pitanju zakonsko nasleđivanje, moći će da uzumaju hipotekarne kredite, moći će da se osećaju kao svoji na svome. Verujem da ćemo mesečno moći da obrađujemo više od 100 hiljada takvih prijava. To bi značilo da za godinu dana ili nešto više da završimo ceo posao. Više bismo završili za godinu dana nego za prethodnih 40 godina. Mi ćemo time pokazati dobru volju prema ljudima, a u 10 do 12 odsto gde nećemo moći da izvršimo upis nepokretnosti, tu ćemo morati da rešavamo probleme, da će konačno biti jasno kako da se reše ti problemi u budućnosti. Da se uhvatimo u koštac sa tim. Ranije ste morali da radite snimke, sada imate dronove sa kojima to pokrijete za jedan dan. Imamo ih i vojnih... Opštine naprave ugovore sa VBA, vojskom, civilnim službama bezbednosti i to se pokaže šta je protivzakonito i to je kraj priče - naglašava on.