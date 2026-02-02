ŠOK! Preminula legenda jugoslovenskog sporta u 59. godini života
TUGA!
Bivša slovenačka, a nekada i jugoslovenska skijaška zvezda Nataša Bokal preminula je u 59. godini. Bokal je bila jedna od najvećih ličnosti slovenačkog sporta, a u istoriju će ući kao svetska vicešampionka u slalomu i prva dobitnica nagrade za sportistkinju godine u nezavisnoj Sloveniji.
Bokal je bila deo čuvene generacije slovenačkih skijaša poznatih kao "đavolji Slovenci". Njen najveći uspeh u karijeri došao je na Svetskom prvenstvu 1991. u Zalbahu, kada je osvojila srebrnu medalju u slalomu, završivši iza legendarne Vreni Šnajder.
Takmičila se u Svetskom kupu 20 godina, od 1983. do 2003. godine, što je jedan od najdužih perioda u istoriji. Tokom tog vremena, pobedila je u jednom slalomu i tri puta se popela na podijum. Pored pobede u slalomu, bila je druga u veleslalomu u Kranjskoj Gori 1991. i druga u slalomu 1999. godine. Uprkos zahtevnoj sportskoj karijeri, Bokal je uspela i da završi fakultet.
Njen sportski put bio je izuzetno težak i obeležen brojnim povredama, zbog kojih je tokom karijere morala da se podvrgne 14 operacija. U poslednjim godinama života vodila je i tešku bitku sa rakom.
Pre sedam godina je prvo pobedila malignu bolest reproduktivnih organa, ali se pre dve godine vratila u još težem obliku.
