ŠOK! Preminula legenda jugoslovenskog sporta u 59. godini života

TUGA!

Foto: Profimedia/Ilustracija

Bivša slovenačka, a nekada i jugoslovenska skijaška zvezda Nataša Bokal preminula je u 59. godini. Bokal je bila jedna od najvećih ličnosti slovenačkog sporta, a u istoriju će ući kao svetska vicešampionka u slalomu i prva dobitnica nagrade za sportistkinju godine u nezavisnoj Sloveniji.

Bokal je bila deo čuvene generacije slovenačkih skijaša poznatih kao "đavolji Slovenci". Njen najveći uspeh u karijeri došao je na Svetskom prvenstvu 1991. u Zalbahu, kada je osvojila srebrnu medalju u slalomu, završivši iza legendarne Vreni Šnajder.

Takmičila se u Svetskom kupu 20 godina, od 1983. do 2003. godine, što je jedan od najdužih perioda u istoriji. Tokom tog vremena, pobedila je u jednom slalomu i tri puta se popela na podijum. Pored pobede u slalomu, bila je druga u veleslalomu u Kranjskoj Gori 1991. i druga u slalomu 1999. godine. Uprkos zahtevnoj sportskoj karijeri, Bokal je uspela i da završi fakultet.

Njen sportski put bio je izuzetno težak i obeležen brojnim povredama, zbog kojih je tokom karijere morala da se podvrgne 14 operacija. U poslednjim godinama života vodila je i tešku bitku sa rakom.

Pre sedam godina je prvo pobedila malignu bolest reproduktivnih organa, ali se pre dve godine vratila u još težem obliku.