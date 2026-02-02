VREME DANAS: Oblačno i hladno, ponegde sa snegom

VREME u Srbiji ujutro i prepodne pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom na severu i istoku zemlje.

Foto: N. Živanović

Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u centralnim i zapadnim, a do večeri i u većini ostalih krajeva.

Oblačnost će se najduže zadržati na severu Vojvodine, jugozapadu i jugu Srbije, dok će na istoku zemlje biti oblačno i tokom naredne noći.

U košavskom području će duvati slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni vetar, u ostalim krajevima uglavnom slab promenljiv.

Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 0 do 3, na istoku Srbije oko -3 stepena.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu ujutro i prepodne pretežno oblačno i hladno, a u jutarnjim satima moguć je i slab sneg.

Od sredine dana razvedravanje. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura oko -1, najviša oko 3 stepena.

Prognoza za narednih sedam dana

U utorak se očekuje hladno jutro, uz slab, ponegde i umeren mraz. U toku dana iznad većeg dela promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i malo toplije, samo će se na istoku Srbije zadrzati oblačno i hladno.

Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije usloviti kišu.

Kiša se u sredu i četvrtak, uz još toplije vreme, očekuje mestimično i u ostalim krajevima.

Duvaće košava, koja će od utorka uveče do četvrtka imati udare olujne jačine.

Česta prolazna naoblačenja sa kišom očekuju se i u nastavku sedmice.

(Sputnjik)