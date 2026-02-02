I ŠIPTARSKI POLITIČARI U EPSTAJNOVIM DOKUMENTIMA: Na listi kod sumnjivog milijardera Pacoli i Jahjaga
U DOSIJEU o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu pominje se i najbogatiji Albanac sa Kosova i Metohije, političar Bedžet Pacoli, ali i nekadašnja predsednica privremenih institucija u Prištini Atifete Jahjaga.
Pacolijevo ime se pominje u mejlu od 19. septembra 2012. godine koji je poslao konzul tzv. Kosova na Tajlandu Mom Luang Radžadasari Džajankura, a koji je naslovljen sa "Ko je Bedžet Pacoli". Pacoli je, inače, Džajankuru predložio za konzula na Tajlandu.
Ime konzula tzv. Kosova na Tajlandu pominje se još jednom, ovoga puta u vezi tadašnje predsednice privremenih institucija u Prištini. Njeno ime tada nije navedeno, ali poznato je da je tu funkciju tokom 2012. godine obavljala Atifete Jahjaga.
"Dobrodošli u Pariz. Princeza sa Tajlanda biće u Njujorku u UN sa predsednikom Kosova. Želela bi da Vas sretne, ako budete imali vremena ove nedelje", stoji u mejlu koji je poslala osoba po imenu Danijel.
Pacoli, koji važi za najbogatijeg Albanaca sa Kosova i Metohije (poseduje i švajcarsko državljanstvo), nikada nije skrivao da je finansirao tzv. Oslobodilačku vojsku Kosova (OVK), ali i da je finansijski lobirao kod malih ostrvih zemalja da priznaju jednostrano proglašeno Kosovo.
Bio je i na mestu predsednika privremenih institucija u Prištini. Doduše, mandat mu je trajao kraće od predizborne kampanje, od 22. februara do 30. marta 2011, jer je Ustavni sud presudio da je odluka o njegovom imenovanju u parlamentu neustavna, pa je Pacoli podneo ostavku. Predsednica lažne države potom je postala Atifete Jahjaga.
- Rekao sam da se povlačim i u tom trenutku me je ambasador Del pitao da li sam siguran. Rekao sam - povlačim se, ne želim da budem više koalicioni kandidat za predsednika. A onda je on otvorio koverat koji je zatvoren ležao na stolu i rekao: ovo treba da prihvatite jer ćete izgubiti velikog prijatelja i američku agendu za Kosovo - naveo je Pacoli.
Pacoli je obavljao i ministarske funkcije u vladi tzv. Kosova, a pre nekoliko meseci je podneo ostavku na čelu svoje stranke "Alijansa za novo Kosovo". U jednom intervjuu za hrvatske medije, Pacoli je otkrio da je fasciniran Josipom Brozom Titom, a sebe je nazvao novim Titom.
Džefri Epstajn je 2019. godine optužen pred saveznim sudom na Menhetnu za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije.
Prema optužnici, žrtve su često bile maloletne devojke koje su mu pružale masaže. Epstajn je preminuo u zatvoru dok je čekao suđenje, a njegova smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo.
