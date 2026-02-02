Tip fudbal

OPET SMO PROGODILI DVA PRELAZA X-X: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa za igru poluvreme-kraj

О.М.

02. 02. 2026. u 06:15

SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".

ОПЕТ СМО ПРОГОДИЛИ ДВА ПРЕЛАЗА X-X: Ово су данашњи предлози редакције Типа за игру полувреме-крај

Foto: Profimedia

Kao i u dobitnom tiketu koji možete da čekirate na linku OVDE, opet se uzdamo u italijanske lige, ovo su naši današnji predlozi: 

Ponedeljak

12.00 Lacio U20 - Atalanta U20 X-X (5,10)

20.30 Đana Erminio - Union Breša X-X (4,15)

Ukupna kvota: 21,16

