OPET SMO PROGODILI DVA PRELAZA X-X: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa za igru poluvreme-kraj
SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".
Kao i u dobitnom tiketu koji možete da čekirate na linku OVDE, opet se uzdamo u italijanske lige, ovo su naši današnji predlozi:
Ponedeljak
12.00 Lacio U20 - Atalanta U20 X-X (5,10)
Ukupna kvota: 21,16
