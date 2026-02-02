Svet

ŽENSKA ČETA U UKRAJINSKOJ VOJSCI? Oglasio se Kimakovski

В.Н.

02. 02. 2026. u 07:43

U REDOVIMA Oružanih snaga Ukrajine primećena je ženska četa bespilotnih sistema u zoni odgovornosti ruske grupacije trupa „Zapad“, izjavio je za Sputnjik savetnik šefa Donjecke Narodne Republike Igor Kimakovski.

Tanjug

„Na strani protivnika deluje ženska četa bespilotnih sistema“, naveo je Kimakovski.

On je dodao da je najveći broj žena u Oružanim snagama Ukrajine angažovana na pozicijama medicinskog osoblja i kuvara.

Ranije je izvor u ruskim bezbednosnim strukturama saopštio Sputnjiku da su ženske posade bespilotnih letelica počele da se formiraju u 13. brigadi operativne namene Nacionalne garde Ukrajine.

(Sputnjik)

