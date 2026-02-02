USTAŠKA POSLA! Evo šta su Hrvati uradili odmah nakon što su osvojili medalju na Evropskom prvenstvu
RUKOMETNA reprezentacija Hrvatske je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.
Kada su osvojili srebro prošle godine na Svetskom prvenstvu dočekani su u Zagrebu, a i sada je zakazan doček na trgu Bana Jelačića.
Ipak, nije sigurno da će se dogoditi. Zvanično je doček rukometaša zakazan za 15 časova na Trgu bana Jelačića, ali je zbog kako Hrvati pišu "neslaganja oko programa" sve dovedeno u pitanje. Šta više, nejverovatnije će se i otkazati.
Prema navodima "Indeksa" deo rukometaša je tražio da na dočeku peva Marko Perković Tompson, pa i po cenu da doček ne bude u Zagrebu. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj se već ponudio da on organizuje doček sa Tompsonom u glavnoj ulozi.
