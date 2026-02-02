KATASTROFA! Šamar Denveru usred Kolorada, ne pomaže ni Nikola Jokić (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su bolan poraz na svom terenu od šampiona NBA lige, pošto je Oklahoma slavila u "Bol Areni" rezultatom 121:111!

Foto AP

Stiče se utisak da je Nagetsima falila MVP partija Nikole Jokića. Ekipa iz Kolorada je pre dva dana pobedila Los Anđeles Kleperse (122:109) u prvom meču sa Srbinom u timu posle mesec dana pauze zbog povrede.

Nikola Jokić je tada za 25 minuta koliko je proveo na terenu ubacio 31 poen, uz 12 skokova i pet asistencija, ali je protiv Oklahoma siti Tandera imao mnogo skromniji učinak. Nisu gosti dozvolili Srbinu da igra u svom stilu, na parketu proveo 29 minuta, dok je utakmicu završio sa 16 poena, sedam skokova i osam asistencija, uz 6/9 sa šutom uz igre. Pejton Votson je bio najraspoloženiji sa 29 poena, dok je 13 dodao Jonas Valančijunas.

S druge strane, Šej je imao 34 poena, 13 asistencija i pet skokova, Valas je dodao 27, ubacio je čak sedam trojki, dok je 14 poena ubacio Holmgren.

Tander je vodio od prvog minuta, ali nisu Nagetsi dozvolili da pobegnu na dvocifrenu prednost, pa su im disali za vrat i konstantno pretili. Sredinom druge četvrtine Oklahoma je ipak otišla na +14 i povela 55:41. Uspeo je Denver ipak mini serijom 8:0 da priđe na minus četiri 59:55 pred kraj poluvremena.

Gosti su početkom drugog dela igre opet otišli na dvocifrenu prednost, ali nisu se predavali Nikola Jokić i društvo iz Kolorada, pa su zapretili kada su posle serije 8:0 prišli na 74:71 nakon što je Tander imao 12 poena viška (72:60). Nažalost, Oklahoma je odmah ubacili u šestu brzinu, odbila nalet Nagetsa i otišla na 83:74. Volas i Šej Gildžes Aleksandar su rešetali koš Nagetsa, pa su za tren oka napravili seriju 15:2 i pobegli na 92:76. Oklahoma je tokom trećeg perioda igre ubacila čak devet trojki, pa ne čudi što je pred poslednjih 12 minuta vodila 101:85. Nagetsi nisu imali rešenje za igru šampina, osim nekoliko dobrih momenata nismo videli mnogo.

Oklahoma je do kraja meča kontrolisala stvari na parketu, pa Denver nije imao rešenje za agresivnu igru raspoloženih gostiju, nije uspeo da priđe ni na jednocifren minus, pa je Tander na kraju trijumfovao 121:111.