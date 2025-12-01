Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

01. 12. 2025. u 07:00

ZA početak nove radne nedelje smo vam sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

FOTO: Profimedia

Ponedeljak

18.00 Fenerbahče - Galatasaraj GG (1,60)

20.45 Bolonja - Kremoneze 1 (1,48)
21.00 Rajo Valjekano - Valensija 1X&2-4 (1,93)

Ukupna kvota: 4,57

Fener i Galata igraju veliki derbi, utakmmica nosi ogroman značaj, oba tima će biti "nabrijana" za utakmicu i očekujemo bar po jedan gol sa obe strane.

Bolonja je u daleko booljj formi od Kremonezea, vezala je tri pobede, igra odličan fudbal i trebala bi rutinski odraditi posao pred svojim navijačima.

Rajo je poznat kao odličan domaćin, igra veoma dobro kod kuće, dok je Valensija podigla formu i osvojila četiri boda na poslednje dve utakmice kojima je pobegla sa dna tabele. Na osnovu toga dajemo naš zanimljiv predlog.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEVEROVATAN PORAZ SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Naše rukometašice idu dalje, ali...
Ostali sportovi

0 7

NEVEROVATAN PORAZ SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Naše rukometašice idu dalje, ali...

Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da nastavi niz pobeda na prvenstvu sveta, a rukometašice jednog od domaćina za to su se pobrinule: Nemačka ne samo da je pobedila Srbiju, a konačan rezultat je glasio 20:31, već je naš državni tim, u jednom vrlo nervoznom nastupu, izgubio i iskusnu Sanju Radosavljević, izneta je potom sa terena i Dunja Tabak, a pritom su mu i "trajno" isključena Jovana Skrobić, dok je Dragana Cvijović dobila "dvostruko isključenje" zbog svog besa. Ipak, ima i dobrih vesti za Srpkinje, a tiču se druge runde šampionata planete...

30. 11. 2025. u 19:33 >> 19:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VUČIĆ O OSTAVCI ŽELJKA OBRADOVIĆA: Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan

VUČIĆ O OSTAVCI ŽELjKA OBRADOVIĆA: Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan