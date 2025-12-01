NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

ZA početak nove radne nedelje smo vam sledeće predloge.

Ponedeljak 18.00 Fenerbahče - Galatasaraj GG (1,60)



21.00 Rajo Valjekano - Valensija 1X&2-4 (1,93) 20.45 Bolonja - Kremoneze 1 (1,48)21.00 Rajo Valjekano - Valensija 1X&2-4 (1,93) Ukupna kvota: 4,57

Fener i Galata igraju veliki derbi, utakmmica nosi ogroman značaj, oba tima će biti "nabrijana" za utakmicu i očekujemo bar po jedan gol sa obe strane.

Bolonja je u daleko booljj formi od Kremonezea, vezala je tri pobede, igra odličan fudbal i trebala bi rutinski odraditi posao pred svojim navijačima.

Rajo je poznat kao odličan domaćin, igra veoma dobro kod kuće, dok je Valensija podigla formu i osvojila četiri boda na poslednje dve utakmice kojima je pobegla sa dna tabele. Na osnovu toga dajemo naš zanimljiv predlog.

