NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam sledeće predloge.
Ponedeljak
18.00 Fenerbahče - Galatasaraj GG (1,60)
21.00 Rajo Valjekano - Valensija 1X&2-4 (1,93)
Ukupna kvota: 4,57
Fener i Galata igraju veliki derbi, utakmmica nosi ogroman značaj, oba tima će biti "nabrijana" za utakmicu i očekujemo bar po jedan gol sa obe strane.
Bolonja je u daleko booljj formi od Kremonezea, vezala je tri pobede, igra odličan fudbal i trebala bi rutinski odraditi posao pred svojim navijačima.
Rajo je poznat kao odličan domaćin, igra veoma dobro kod kuće, dok je Valensija podigla formu i osvojila četiri boda na poslednje dve utakmice kojima je pobegla sa dna tabele. Na osnovu toga dajemo naš zanimljiv predlog.
