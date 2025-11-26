Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

26. 11. 2025. u 08:15

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Sreda

21.00 Liverpul - PSV 1 (1,29)

21.00 Olimpijakos - Real Madrid D 0-1 (1,34)
21.00 PSŽ - Totenhem 1X&2+ (1,29)

Ukupna kvota: 2,23

Liverpulu odgovara stil igre PSV-a, potrebna mu je pobeda da prekine niz slabih igara i "filipsovci" su idealan protivnik za to.

Realova odbrana možda nije na visokom nivou, ali Olimpijakos je neće matirati dva puta jer će biti zauzet odbranom svog gola većim delom utakmice.

Za kraj dodajemo duplu šansu uz golove na PSŽ kako bi pojačali kvotu, prolaz se ne bi trebao dovoditi pod upitnik.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ITALIJA TUGUJE: Umro Bufon, čuveni golman

ITALIJA TUGUJE: Umro Bufon, čuveni golman