LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Sreda 21.00 Liverpul - PSV 1 (1,29)



21.00 PSŽ - Totenhem 1X&2+ (1,29) 21.00 Olimpijakos - Real Madrid D 0-1 (1,34)21.00 PSŽ - Totenhem 1X&2+ (1,29) Ukupna kvota: 2,23

Liverpulu odgovara stil igre PSV-a, potrebna mu je pobeda da prekine niz slabih igara i "filipsovci" su idealan protivnik za to.

Realova odbrana možda nije na visokom nivou, ali Olimpijakos je neće matirati dva puta jer će biti zauzet odbranom svog gola većim delom utakmice.

Za kraj dodajemo duplu šansu uz golove na PSŽ kako bi pojačali kvotu, prolaz se ne bi trebao dovoditi pod upitnik.

