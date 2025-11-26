NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
21.00 Arsenal - Bajern Minhen X2 (1,70)
21.00 Olimpijakos - Real Madrid 2&2-6 (1,70)
Ukupna kvota: 4,19
Arsenal ima problema sa povredama i istrošio se emotivno za vikend protiv Totenhema, to bi Bajern koji igra sjajno mogao iskoristiti i na krilima Hari Kejna, odnosno Olisea osvoji bar bod u Londonu.
Liverpul dobro igra sa timovima koji preferiraju otvoren, napadački fudbal što PSV svakako jeste, tako da bi golovi trebali da se nižu večeras na "Enfildu".
Nakon šokantnog remija sa Elčeom i čestim problemima unutar ekipe koji se spominju po španskim medijima, Realu je preko potreban rutinski trijumf protiv Olimpijakosa da smiri stvorenu tenziju i napravi korak ka plasmanu među top osam.
