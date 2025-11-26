NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Sreda 21.00 Arsenal - Bajern Minhen X2 (1,70)



21.00 Olimpijakos - Real Madrid 2&2-6 (1,70) 21.00 Liverpul - PSV |1+&3+ (1,45)21.00 Olimpijakos - Real Madrid 2&2-6 (1,70) Ukupna kvota: 4,19

Arsenal ima problema sa povredama i istrošio se emotivno za vikend protiv Totenhema, to bi Bajern koji igra sjajno mogao iskoristiti i na krilima Hari Kejna, odnosno Olisea osvoji bar bod u Londonu.

Liverpul dobro igra sa timovima koji preferiraju otvoren, napadački fudbal što PSV svakako jeste, tako da bi golovi trebali da se nižu večeras na "Enfildu".

Nakon šokantnog remija sa Elčeom i čestim problemima unutar ekipe koji se spominju po španskim medijima, Realu je preko potreban rutinski trijumf protiv Olimpijakosa da smiri stvorenu tenziju i napravi korak ka plasmanu među top osam.

