IDEALNA PRILIKA ZA ZVEZDU: Pobeda nad ranjivim FKSB-om bi bila veliki korak ka nokaut fazi Lige Evrope!

CRVENA zvezda od 21.00 na "Stadionu Rajko Mitić" dočekuje Steauu u jednoj od ključnih utakmica Lige Evrope. Crveno-beli su posle četiri kola na 25. mestu sa četiri boda i pobeda protiv nekadašnjeg prvaka Evrope bi ih znatno približila cilju, a to je plasman u nokaut fazu takmičenja.

FOTO: FK Crvena zvezda

Izabranici Vladana Milojevića u prošlom evropskom kolu savladali su Lil sa 1:0, zahvaljujući pogotku Marka Arnautovića sa bele tačkje u finišu meča.

To je bio prvi trijumf Zvezda na međunarodnoj sceni ove sezone i došao je u pravom trenutku. Njime se srpski šampion uzdigao na tabeli na 25. mesto što ne zadovoljava njegove ambicije, ali novi trijumf bi ga sigurno ugurao među top 24 i njime bi zauzeo mesto koje vodi u nokaut fazu Lige Evrope.

Ono što brine je prikazana igra za vikend, Javor je šokirao Zvezdu u Ivanjici slavivši 1:0, ali dobra stvar za "crveno-bele" je to što je uz njih ponovo kiksirao i Partizan, tako da je razlika ostala na dva boda prednosti za "parni valjak" koji je odigrao meč više.

Što se tiče večerašnjeg meča, forma u Beogradu je ohrabrujuća za domačina. Šest mečeva bez poraza i četiri pobede na Marakani ulivaju samopouzdanje pred susret koji bi mogao da usmeri čitavu evropsku jesen u pravom pravcu.

Sa druge strane, gosti iz Bukurešta u Beograd stižu nakon poraza 3:1 od Bazela i ranog crvenog kartona golmana Stefana Tarnovanua, što ih je praktično predalo na milost i nemilost Švajcarcima u prošlom kolu.

Niko u LE nije dopustio više šuteva ka svom golu od FKSB-a i evidentni su defanzivni problemi za rumunskog velikana što Zvezda mora iskoristiti.

U domaćem šampionatu su tek na 10. mestu i već tri kola ne znaju za pobedu, tako da ni forma nije na njihovoj strani pred večerašnje gostovanje.

Ništa bolje plasirani nisu ni u Ligi Evrope koju su otvorili pobedom nad Go Ahed iglsima, ali usledila su tri vezana poraza uz sedam primljenih golova, bar dva na svakom meču.

Ako pogledamo izostanke, Zvezda u ovaj meč ulazi skoro kompletna — jedini siguran izostanak je Šavi Babika, kao i odstranjeni Nemanja Radonjić.

Gosti će zbog suspenzije biti bez Tarnovanua koji će se na tribinama pridružiti Serselu, Davi, Popeskuu i Stojanu.

Večeras verujemo u trijumf Zvezde, gosti su ozbiljnim problemima i "crveno-beli" to moraju iskoristiti ako misle da se plasiraju u nokaut fazu takmičenja.

