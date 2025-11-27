Tip fudbal

IDEALNA PRILIKA ZA ZVEZDU: Pobeda nad ranjivim FKSB-om bi bila veliki korak ka nokaut fazi Lige Evrope!

В.М.

27. 11. 2025. u 08:53 >> 08:53

CRVENA zvezda od 21.00 na "Stadionu Rajko Mitić" dočekuje Steauu u jednoj od ključnih utakmica Lige Evrope. Crveno-beli su posle četiri kola na 25. mestu sa četiri boda i pobeda protiv nekadašnjeg prvaka Evrope bi ih znatno približila cilju, a to je plasman u nokaut fazu takmičenja.

ИДЕАЛНА ПРИЛИКА ЗА ЗВЕЗДУ: Победа над рањивим ФКСБ-ом би била велики корак ка нокаут фази Лиге Европе!

FOTO: FK Crvena zvezda

Izabranici Vladana Milojevića u prošlom evropskom kolu savladali su Lil sa 1:0, zahvaljujući pogotku Marka Arnautovića sa bele tačkje u finišu meča. 

To je bio prvi trijumf Zvezda na međunarodnoj sceni ove sezone i došao je u pravom trenutku. Njime se srpski šampion uzdigao na tabeli na 25. mesto što ne zadovoljava njegove ambicije, ali novi trijumf bi ga sigurno ugurao među top 24 i njime bi zauzeo mesto koje vodi u nokaut fazu Lige Evrope.

Ono što brine je prikazana igra za vikend, Javor je šokirao Zvezdu u Ivanjici slavivši 1:0, ali dobra stvar za "crveno-bele" je to što je uz njih ponovo kiksirao i Partizan, tako da je razlika ostala na dva boda prednosti za "parni valjak" koji je odigrao meč više.

Što se tiče večerašnjeg meča, forma u Beogradu je ohrabrujuća za domačina. Šest mečeva bez poraza i četiri pobede na Marakani ulivaju samopouzdanje pred susret koji bi mogao da usmeri čitavu evropsku jesen u pravom pravcu.

Sa druge strane, gosti iz Bukurešta u Beograd stižu nakon poraza 3:1 od Bazela i ranog crvenog kartona golmana Stefana Tarnovanua, što ih je praktično predalo na milost i nemilost Švajcarcima u prošlom kolu.

Niko u LE nije dopustio više šuteva ka svom golu od FKSB-a i evidentni su defanzivni problemi za rumunskog velikana što Zvezda mora iskoristiti.

U domaćem šampionatu su tek na 10. mestu i već tri kola ne znaju za pobedu, tako da ni forma nije na njihovoj strani pred večerašnje gostovanje.

Ništa bolje plasirani nisu ni u Ligi Evrope koju su otvorili pobedom nad Go Ahed iglsima, ali usledila su tri vezana poraza uz sedam primljenih golova, bar dva na svakom meču.

Ako pogledamo izostanke, Zvezda u ovaj meč ulazi skoro kompletna — jedini siguran izostanak je Šavi Babika, kao i odstranjeni Nemanja Radonjić.

Gosti će zbog suspenzije biti bez Tarnovanua koji će se na tribinama pridružiti Serselu, Davi, Popeskuu i Stojanu.

Večeras verujemo u trijumf Zvezde, gosti su ozbiljnim problemima i "crveno-beli" to moraju iskoristiti ako misle da se plasiraju u nokaut fazu takmičenja.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1 (kvota 1,49)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SAOPŠTIO UŽASNE VESTI: Predsednik SAD se oglasio posle pucnjave kod Bele kuće

TRAMP SAOPŠTIO UŽASNE VESTI: Predsednik SAD se oglasio posle pucnjave kod Bele kuće