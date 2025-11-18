Tip fudbal

TURCI BI MORALI DA POBEDE 7:0: A Španija nije primila nijedan gol već 580 minuta

Olja Mrkić

18. 11. 2025. u 07:00

ŠPANIJA će u utorak uveče na „La Kartuhi“ tražiti matematičku potvrdu plasmana na Mundijal 2026, u duelu protiv Turske.

ТУРЦИ БИ МОРАЛИ ДА ПОБЕДЕ 7:0: А Шпанија није примила ниједан гол већ 580 минута

FOTO: AP/Tanjug

Iako još bez zvaničnog pečata, „crvena furija“ ima tri boda više od Turske i ubedljivo bolju gol-razliku, pa je praktično već obezbedila put u SAD, Kanadu i Meksiko.

Ekipa Luisa de la Fuentea odigrala je besprekorne kvalifikacije: pet utakmica, pet pobeda, čak 19 datih golova i nijedan primljen.

Ta dominacija nastavljena je i protiv Gruzije, gde je ostvarena ubedljiva pobeda od 4:0, uz obaranje nacionalnog rekorda od 30 utakmica bez poraza u takmičarskim mečevima.

Mikel Ojarzabal je uz dva pogotka proslavio 50. nastup, dok su se u strelce upisali i Martinj Subimendi i Feran Tores, što dodatno učvršćuje napadački ritam Španije.

Domaćinu je dovoljno i da izbegne poraz od sedam golova razlike, ali ambicija je jasna: još jedna ubedljiva pobeda, posebno nakon septembarskog trijumfa od 6:0 u Istanbulu.

Turska je tada doživela jedini poraz u kvalifikacijama, ali je pobedama nad Bugarskom i Gruzijom već obezbedila barem baraž. Pobeda u Sevilji bila bi gotovo istorijski podvig.

Montelina ekipa priželjkuje da prekine španski niz bez poraza, ali za to će morati da postane prvi tim koji je postigao gol Španiji još od letnjeg finala Lige nacija.

Tursku dodatno opterećuju izostanci: Smail Juksek je suspendovan, Kaan Ajhan povređen, a Bardakdži i Akturkoglu pod znakom pitanja.

Imajući u vidu razliku u kvalitetu i formu Španije, očekuje se još jedno ofanzivno izdanje šampiona Evrope i mirna potvrda plasmana na Svetsko prvenstvo.

KLIKNITE NA LINK ZA NAŠ TIP:

1&1-3I&1-3II (2,34)

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)
Društvo

0 0

DUBROVČANI TROBOJKOM DOČEKALI OSLOBODIOCE: Ulazak vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918. - francuski ratni reporter sve zabeležio (FOTO)

ZVANIČNO Prvi svetski rat je završen 11. novembra 1918. godine, potpisivanjem primirja, a samo dva dana kasnije, 13. novembra, u Dubrovnik je ušla jedinica vojske Kraljevine Srbije. Vojska je došla na poziv Mesnog odbora Narodnog vijeća Dubrovnika koji su se zalagali za stvaranje južnoslovenske države pod vođstvom Srbije.

17. 11. 2025. u 11:57 >> 12:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji

NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji