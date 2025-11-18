TURCI BI MORALI DA POBEDE 7:0: A Španija nije primila nijedan gol već 580 minuta

ŠPANIJA će u utorak uveče na „La Kartuhi“ tražiti matematičku potvrdu plasmana na Mundijal 2026, u duelu protiv Turske.

FOTO: AP/Tanjug

Iako još bez zvaničnog pečata, „crvena furija“ ima tri boda više od Turske i ubedljivo bolju gol-razliku, pa je praktično već obezbedila put u SAD, Kanadu i Meksiko.

Ekipa Luisa de la Fuentea odigrala je besprekorne kvalifikacije: pet utakmica, pet pobeda, čak 19 datih golova i nijedan primljen.

Ta dominacija nastavljena je i protiv Gruzije, gde je ostvarena ubedljiva pobeda od 4:0, uz obaranje nacionalnog rekorda od 30 utakmica bez poraza u takmičarskim mečevima.

Mikel Ojarzabal je uz dva pogotka proslavio 50. nastup, dok su se u strelce upisali i Martinj Subimendi i Feran Tores, što dodatno učvršćuje napadački ritam Španije.

Domaćinu je dovoljno i da izbegne poraz od sedam golova razlike, ali ambicija je jasna: još jedna ubedljiva pobeda, posebno nakon septembarskog trijumfa od 6:0 u Istanbulu.

Turska je tada doživela jedini poraz u kvalifikacijama, ali je pobedama nad Bugarskom i Gruzijom već obezbedila barem baraž. Pobeda u Sevilji bila bi gotovo istorijski podvig.

Montelina ekipa priželjkuje da prekine španski niz bez poraza, ali za to će morati da postane prvi tim koji je postigao gol Španiji još od letnjeg finala Lige nacija.

Tursku dodatno opterećuju izostanci: Smail Juksek je suspendovan, Kaan Ajhan povređen, a Bardakdži i Akturkoglu pod znakom pitanja.

Imajući u vidu razliku u kvalitetu i formu Španije, očekuje se još jedno ofanzivno izdanje šampiona Evrope i mirna potvrda plasmana na Svetsko prvenstvo.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS