JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

13. 11. 2025. u 07:30

IAKO je ponuda bila slaba, naši tipsteri su ponovo bili na visini zadatka!

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

20.45 Francuska - Ukrajina 1&2-5 (1,60)

20.45 Engleska - Srbija 1&2-5 (1,75)
20.45 Irska - Portugal GG (1,95)

Ukupna kvota: 5,46

Francuska i Engleska su kvalitetnije od svojih rivala, igraju kod kuće, hvataju zalet za Svetsko prvenstvo na kojem će biti u krugu glavnih favorita i očekujemo da rutinski odrade posao.

Nešto jaču kvotu gađamo na meču Irska Portugal, jasno je da su gosti veliki favoriti, ali domaćini se grčevito bore za drugo mesto u grupi koje vodi u baraž, atmosfera na "Aviva stadionu" će biti sjajna i verujemo da možemo gledati veoma zanimljivu utakmicu.

