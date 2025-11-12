Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

12. 11. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Profimedia

Sreda

18.45 Bajern Minhen (Ž) - Arsenal (Ž) GG&3+ (1,82)

21.00 Benfika (Ž) - Tvente (Ž) 1X&2+ (1,58)
21.00 Mančester junajted (Ž) - PSŽ (Ž) 1 (1,60)

Ukupna kvota: 4,60

Ponuda je i dalje slaba, takva će biti dok se ne vrate reprezentacije, a mi smo uspeli da vam sastavimo tiket od tri zanimljiva tip iz ženske fudbalske Lige šampiona, ko voli nek izvoli da prepiše.

