NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
18.45 Bajern Minhen (Ž) - Arsenal (Ž) GG&3+ (1,82)
21.00 Mančester junajted (Ž) - PSŽ (Ž) 1 (1,60)
Ukupna kvota: 4,60
Ponuda je i dalje slaba, takva će biti dok se ne vrate reprezentacije, a mi smo uspeli da vam sastavimo tiket od tri zanimljiva tip iz ženske fudbalske Lige šampiona, ko voli nek izvoli da prepiše.
