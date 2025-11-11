Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

11. 11. 2025. u 09:30

TIP vam za danas predlaže četiri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Profimedia

Utorak

20.00 Česterfild - Liverpul U21 GG (1,50)

20.45 Jork siti - Ročdejl GG (1,62)
20.45 St Albans siti - Brentvud GG (1,52)
20.45 Ramzgejt - Čatnam taun GG (1,63)

Ukupna kvota: 6,02

