"OTMENI" JURE TREĆU TITULU U NIZU: Smena na menadžerskoj poziciji bila pravi potez

NIKADA nijedna ekipa nije uspela da odbrani naslov osvajača engleskog Liga trofeja dok to prošle sezone nije pošlo za nogama fudbalerima Piterboro junajteda, koji sada imaju proiliku da osvoje i treći uzastopni naslov, a četvrti ukupno.

Da bi im to uspelo moraće prethodno da prođu grupu, a tu nastaju problemi!

Naime, "otmeni" gostuju Krouliju koga moraju da dobiju ili u 90 minuta ili na penale kako bi ušli među 32 putnika u nokaut-fazu.

Krouli je nedavno ispao iz Ef-Ej kupa između dve prvenstvene pobede pomoću kojih je pobegao sa dna Lige dva. A navijači su već bili počeli da se brinu kako će njihovi ljubimci vezati dva ispadanja, pošto su letos ispali iz Lige 1.

S druge strane, Piterboro je na startu EF-Ej kupa iznenadio ekipu Kardifa, da bi zatim pobedom prekinuo lošu seriju rezultata u Ligi jedan, gde je i dalje u zoni ispadanja, sa četiri boda manje od Lejton orijenta koji je svoj kvalitet više u odnosu na "otmene" pokazao upravo u grupi Liga trofeja gde je sa sve tri pobede uzeo ubedljivo prvo mesto.

To stanje na tabeli nateralo je upravu da smeni "večitog menadžera" Darena Fergusona na čije mesto je došao Luk Vilijams pod čijom komandom je napredak evidentan.

Upravo zbog toga verujemo da će Piterboro nastaviti pobednički niz protiv Kroulija koji je trenutno na brojki šest.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,20)

predlog za opreznije: 2 DNB (1,65)

