Tip fudbal

"OTMENI" JURE TREĆU TITULU U NIZU: Smena na menadžerskoj poziciji bila pravi potez

Olja Mrkić

11. 11. 2025. u 07:15

NIKADA nijedna ekipa nije uspela da odbrani naslov osvajača engleskog Liga trofeja dok to prošle sezone nije pošlo za nogama fudbalerima Piterboro junajteda, koji sada imaju proiliku da osvoje i treći uzastopni naslov, a četvrti ukupno.

ОТМЕНИ ЈУРЕ ТРЕЋУ ТИТУЛУ У НИЗУ: Смена на менаџерској позицији била прави потез

Profimedia

Da bi im to uspelo moraće prethodno da prođu grupu, a tu nastaju problemi!

Naime, "otmeni" gostuju Krouliju koga moraju da dobiju ili u 90 minuta ili na penale kako bi ušli među 32 putnika u nokaut-fazu.

Krouli je nedavno ispao iz Ef-Ej kupa između dve prvenstvene pobede pomoću kojih je pobegao sa dna Lige dva. A navijači su već bili počeli da se brinu kako će njihovi ljubimci vezati dva ispadanja, pošto su letos ispali iz Lige 1.

S druge strane, Piterboro je na startu EF-Ej kupa iznenadio ekipu Kardifa, da bi zatim pobedom prekinuo lošu seriju rezultata u Ligi jedan, gde je i dalje u zoni ispadanja, sa četiri boda manje od Lejton orijenta koji je svoj kvalitet više u odnosu na "otmene" pokazao upravo u grupi Liga trofeja gde je sa sve tri pobede uzeo ubedljivo prvo mesto.

To stanje na tabeli nateralo je upravu da smeni "večitog menadžera" Darena Fergusona na čije mesto je došao Luk Vilijams pod čijom komandom je napredak evidentan.

Upravo zbog toga verujemo da će Piterboro nastaviti pobednički niz protiv Kroulija koji je trenutno na brojki šest.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,20)
predlog za opreznije: 2 DNB (1,65)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 14

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću