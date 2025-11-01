DAMIR MIRVIĆ: Anderleht hvata priključak

* Bivši fudbaler Genta, tipuje Belgiju 1

Profimedia

MOJ TIP

subota,

Varegem – St. Žiloaz X2

BRIŽ – DENDER 1&3+

ANDERLEHT – MEHELEN 1

nedelja,

Vesterlo – Genk 2

Oud Heverle – Gent 0-3

St. Truden – Antverpen GG

Luvije – Serkl Briž 0-3

Briž je drugi, neće se smiriti dok sa prvog mesta ne skloni Sent Žiloaz. Njegov rival u ovom kolu, fenjeraš Dender, nije kalibar da mu poremeti planove.

Anderleht je korak za vodećima izgubio remijem sa Sent Trudenom i porazom od Šarlroe. Da bi se što pre vratio društvu na vrhu, na svom terenu ne sme da kiksne protiv Mehelena.