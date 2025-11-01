DAMIR MIRVIĆ: Anderleht hvata priključak
* Bivši fudbaler Genta, tipuje Belgiju 1
MOJ TIP
subota,
Varegem – St. Žiloaz X2
BRIŽ – DENDER 1&3+
ANDERLEHT – MEHELEN 1
nedelja,
Vesterlo – Genk 2
Oud Heverle – Gent 0-3
St. Truden – Antverpen GG
Luvije – Serkl Briž 0-3
Briž je drugi, neće se smiriti dok sa prvog mesta ne skloni Sent Žiloaz. Njegov rival u ovom kolu, fenjeraš Dender, nije kalibar da mu poremeti planove.
Anderleht je korak za vodećima izgubio remijem sa Sent Trudenom i porazom od Šarlroe. Da bi se što pre vratio društvu na vrhu, na svom terenu ne sme da kiksne protiv Mehelena.
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)