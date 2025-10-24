Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Petak

13.30 Balestier kalsa - Tandžong pagar |2+ (1,60)

19.00 Buhbah - Nirnberg || |2+ (2,15)

Ukupna kvota: 3,44

