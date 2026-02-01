DANAS JE SVETI MAKARIJE: Imao je dar kome su se svi divili
SRPSKA pravoslavna crkva danas obeležava Svetog Makarija Egipatskog
Oženio se sa 19 godina, ali mu je supruga umrla neposredno nakon ženidbe. Pošto joj je obećao vernost do kraja života, a kako nije želeo da dođe u iskušenje, odlučio je da ode u pustinju, gde je živeo čak 60 godina.
Predanje kaže da ga je zbog asketskog života, upornosti i izdržljivosti koju je pokazao, Bog nagradio darom da može da vaskrsava mrtve.
Kad su ga pitali, zašto je toliko suv i kad jede i kad ne jede, on odgovori: "Od straha Božijeg"
Toliko je uspeo da očisti svoj um od zlih pomisli i srce od zlih želja da ga je Bog obdario darom čudotvorstva. Njegovo smirenje zadivljavalo je ljude i demone.
Po povratku u civilizaciju sa 80 godina, Makarije je, prema legendi, išao od mesta do mesta i pomagao da se vaskrsnu hrišćani koji su ubijani samo zbog ispovedanja svoje vere.
Jednom mu je demon rekao: "Ima samo jedno, u čemu te ja ne mogu nadvladati; to nije post, jer ja ne jedem nikad ništa; to nije ni bdenje, jer ja ne spavam nikad".
- Nego šta je to? - upita ga Makarije.
- Tvoje smirenje - odgovori demon.
Makarije je živeo devedeset sedam godina. Pred smrt su mu se javili iz onog sveta sveti Antonije i sveti Pahomije i nagovestili mu da će kroz devet dana umreti, što se i dogodilo.
Još mu se pred samu smrt javio heruvim koji mu je otkrio u viziji blaženi svet nebeski, pohvalio trud i vrlinu njegovu i rekao mu, da je poslat da mu uzme dušu u Carstvo nebesko. Umro je 390. godine.
