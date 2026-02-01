Društvo

DANAS JE SVETI MAKARIJE: Imao je dar kome su se svi divili

V.N.

01. 02. 2026. u 07:00

SRPSKA pravoslavna crkva danas obeležava Svetog Makarija Egipatskog

Vikipedija

Oženio se sa 19 godina, ali mu je supruga umrla neposredno nakon ženidbe. Pošto joj je obećao vernost do kraja života, a kako nije želeo da dođe u iskušenje, odlučio je da ode u pustinju, gde je živeo čak 60 godina.

Predanje kaže da ga je zbog asketskog života, upornosti i izdržljivosti koju je pokazao, Bog nagradio darom da može da vaskrsava mrtve.

Kad su ga pitali, zašto je toliko suv i kad jede i kad ne jede, on odgovori: "Od straha Božijeg"

Toliko je uspeo da očisti svoj um od zlih pomisli i srce od zlih želja da ga je Bog obdario darom čudotvorstva. Njegovo smirenje zadivljavalo je ljude i demone.

Po povratku u civilizaciju sa 80 godina, Makarije je, prema legendi, išao od mesta do mesta i pomagao da se vaskrsnu hrišćani koji su ubijani samo zbog ispovedanja svoje vere.

Jednom mu je demon rekao: "Ima samo jedno, u čemu te ja ne mogu nadvladati; to nije post, jer ja ne jedem nikad ništa; to nije ni bdenje, jer ja ne spavam nikad".

- Nego šta je to? - upita ga Makarije.

- Tvoje smirenje - odgovori demon.

Makarije je živeo devedeset sedam godina. Pred smrt su mu se javili iz onog sveta sveti Antonije i sveti Pahomije i nagovestili mu da će kroz devet dana umreti, što se i dogodilo.

Još mu se pred samu smrt javio heruvim koji mu je otkrio u viziji blaženi svet nebeski, pohvalio trud i vrlinu njegovu i rekao mu, da je poslat da mu uzme dušu u Carstvo nebesko. Umro je 390. godine.

