POTREBA ZA ZAŠTITOM EMOCIONALNE SIGURNOSTI I PORODICE Astro savet za 1. februar: Ova dva znaka su na udaru konjunkcije sa zvezdom Akubens
FIKSNA zvezda Akubens (što znači klješta) ima prirodu Marsa i Saturna, zbog čega simbolizuje energije oprečnih dejstava, hrabrost i borbenost, s jedne strane, a s druge, upornost i vezanost za prošlost.
Konjunkcija Akubensa i punog Meseca (simbola osećanja, doma i porodice) u Lavu, 1. februara 2026. godine, naglašava potrebu za zaštitom emocionalne sigurnosti i porodice.
U individualnom horoskopu, Akubens u konjunkciji s nekom ličnom planetom (Sunce, Merkur, Venera ili Mars) između ostalog govori o dobrom pamćenju, pa te osobe upijaju utiske iz svog okruženja kao sunđer i ne mogu da zaborave emotivne rane iz prošlosti. A pošto pun Mesec na Akubensu pravi opoziciju stelijumu (trostrukoj konjunkciji planeta) u Vodoliji, narednih šest meseci na površinu mogu da isplivaju neki neprijatni događaji iz prošlosti. Ovo se posebno odnosi na one koji imaju neku ličnu planetu na 12, 13. ili 14. stepenu Lava ili Vodolije.
Preporučujemo
MALI, ALI MOĆAN: Kivi je iznenađujući saveznik zdravlja
31. 01. 2026. u 23:33
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)