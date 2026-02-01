Panorama

POTREBA ZA ZAŠTITOM EMOCIONALNE SIGURNOSTI I PORODICE Astro savet za 1. februar: Ova dva znaka su na udaru konjunkcije sa zvezdom Akubens

Marina Jungić Milošević, astrolog

01. 02. 2026. u 07:00

FIKSNA zvezda Akubens (što znači klješta) ima prirodu Marsa i Saturna, zbog čega simbolizuje energije oprečnih dejstava, hrabrost i borbenost, s jedne strane, a s druge, upornost i vezanost za prošlost.

Foto Pixabay free images

Konjunkcija Akubensa i punog Meseca (simbola osećanja, doma i porodice) u Lavu, 1. februara 2026. godine, naglašava potrebu za zaštitom emocionalne sigurnosti i porodice.

U individualnom horoskopu, Akubens u konjunkciji s nekom ličnom planetom (Sunce, Merkur, Venera ili Mars) između ostalog govori o dobrom pamćenju, pa te osobe upijaju utiske iz svog okruženja kao sunđer i ne mogu da zaborave emotivne rane iz prošlosti. A pošto pun Mesec na Akubensu pravi opoziciju stelijumu (trostrukoj konjunkciji planeta) u Vodoliji, narednih šest meseci na površinu mogu da isplivaju neki neprijatni događaji iz prošlosti. Ovo se posebno odnosi na one koji imaju neku ličnu planetu na 12, 13. ili 14. stepenu Lava ili Vodolije.

