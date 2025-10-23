Tip fudbal

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

23. 10. 2025. u 07:00

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

Ekipa Karlosa Visensa ima potpuno različita lica u domaćem prvenstvu i u Evropi. U portugalskoj Primeiri Braga je u nizu od četiri utakmice bez pobede.

Ipak, na evropskoj sceni "nadbiskupi" su perfektni – dve utakmice, dve pobede, nijedan primljen gol. Najpre su kod kuće savladali Fejenord minimalcem (1:0), a zatim slavili u Glazgovu protiv Seltika rezultatom 2:0, čime su produžili svoj trijumfalni niz u Evropi na sedam mečeva.

Braga bi novom pobedom protiv Zvezde oborila klupski rekord u kontinentalnim takmičenjima, a u ovaj duel ulazi dodatno motivisana posle trijumfa od 1:0 nad Bragansom u Kupu Portugala proteklog vikenda. Domaći tim nema većih kadrovskih problema – golman Lukas Horniček vraća se među stative, dok bi centralni tandem trebalo da čine Sikou Nijakaté i Gustaf Lagerbjellke.

Kapiten Rikardu Orta i Rodrigo Salazar, koji su odmarali u prethodnom kolu, ponovo su spremni da predvode ofanzivu, uz napadače Paa Viktora i Frana Navara.

Crvena zvezda, s druge strane, u Portugal dolazi sa dvostrukim licem – dominantna u Superligi, ali bleda u Evropi. Ekipa Vladana Milojevića redovno deklasira protivnike u domaćem prvenstvu, ali u Ligi Evrope ima samo bod – posle remija sa Seltikom (1:1) i poraza od Porta (1:2), kada je primila gol u samom finišu.

Posebno zabrinjava podatak da su crveno-beli izgubili čak 11 od poslednjih 12 evropskih mečeva u gostima. Tradicija im ne ide u prilog ni protiv Brage – u pet međusobnih susreta, oba tima imaju po jednu pobedu, uz tri remija, a poslednji duel u Portugalu završen je rezultatom 1:1 (2021).

Milojević ima problema sa povredama: van stroja su Rade Krunić i Šavi Babika, dok je nastup Aleksandra Kataija i dalje pod znakom pitanja.

Ali, ofanziva deluje ohrabrujuće, Mirko Ivanić blistao je sa het-trikom protiv IMT-a, dok su Marko Arnautović i Vasilije Kostov takođe pogađali mrežu. Luka Zarić se nameće kao opcija na desnom krilu, što bi moglo značiti da Nemanja Radonjić ostane na klupi.

Zvezda u Bragu dolazi s ambicijom da prekine loš evropski niz i uhvati priključak za plasman u nokaut fazu, ali pred sobom ima tim koji kod kuće ne zna za neuspeh. Ako Braga nastavi u istom ritmu, portugalski klub mogao bi da se učvrsti u samom vrhu tabele Lige Evrope – dok će Beograđani morati da pronađu način da nadigraju najdisciplinovaniju odbranu u takmičenju.

Domaćini igraju tvrd fudbal, na malo golova, beleže odlične rezultate u Evropi i verujemo da će nastaviti u tom ritmu protiv Zvezde koja juri pobedu, ali ni bod joj ne bi bio loš rezultat na ovako teškom gostovanju.

