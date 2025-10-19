Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

19. 10. 2025. u 12:40

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

FOTO: Profimedia

Nedelja

14.30 Ekselsior - Sitard |1-3&||1-3 (1,85)

14.45 Leh Poznanj - Pogon Ščećin |1-3&||1-3 (1,77)
18.00 Ujpešt - Ferencvaroš |1-3&||1-3 (1,78)

Ukupna kvota: 5,83

