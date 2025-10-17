FOKUS DOMAĆINA NA PRVENSTVU: "Orlovi" i sa rezervistima veliki favoriti

BENFIKA ima lagan posao u Kiupu Portugala

FOTO: Tanjug/AP

Čaveš je tim iz druge lige koji se bori za povratak u elitu, pa je jasno da Kup nije prioritet. Očekuje se da trener malo rotira sastav i da ovaj meč posluži više kao prilika za igrače iz drugog plana da se dokažu. Ipak, atmosfera na stadionu biće posebna, jer dolazi veliki protivnik – Benfika, što će svakako privući punu tribinu i dobru podršku domaćih navijača.

Benfika, s druge strane, ima jasnu ambiciju da osvoji trofej koji nije podigla još od sezone 2016/17. S obzirom na kvalitet, dubinu kadra i trenutnu formu, teško je zamisliti bilo kakvu senzaciju.

Čak i ako Rodžer Šmit malo odmori neke nosioce igre, tim iz Lisabona ostaje ubedljiv favorit i ima dovoljno ofanzivne snage da reši meč u svoju korist već u prvom poluvremenu.

Očekuje se otvoren meč sa dosta prilika i golova, jer Čaveš nema šta da izgubi i verovatno će pokušati da ostavi lep utisak pred svojom publikom. Benfika bi trebalo da dominira i lako dođe do pobede, ali ne bi iznenadilo da i domaćin postigne pogodak iz kontranapada.

Naš tip: GG&3+ (kvota 2, 40)