Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

В.М.

13. 10. 2025. u 07:40

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са четири реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

20.45 S. Irska - Nemačka 2 (1,37)

20.45 Slovačka - Luksemburg 1 (1,34)
20.45 Ukrajina - Azerbejdžan 1 (1,22)
20.45 Island - Francuska 2 (1,24)

Ukupna kvota: 2,77

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Mene ništa ne boli - Sejdu moju boli, mene ne boli

"Mene ništa ne boli - Sejdu moju boli, mene ne boli"