NIŠTA OD PRVIH BODOVA ZA DOMAĆINA: Ovo je rival koji najviše leži ostrvljanima

DVE reprezentacije koje nemaju nikakvu šansu za plasman na finalni turnir Mundijala sastaju se u utakmici kvalifikacione grupe H.

FOTO: Tanjug/AP

Ambicije domaćina San Marina svode se na borbu za osvajanje prvog boda u ovom cikllusu kvalifikacija, dok gostujući Kipar ima veoma male šanse da se probije na treću poziciju ipsred Rumunije.

San Marino je imao izvesnih "uspeha" u poslednje vreme. Ova reprezentacija je naime izborila plasman u C diviziju Lige nacija, što je veliki uspeh, ali tamo su rivali bili Gibraltar i Lihtenštajn. Austrija, Bosna, Rumunija i Kipar ipak su prejaki protivnici.

San MArino je u istoriji kvalifikacija za mundijale upisao samo dva boda, jedan u kvlaifikacjama za SP 1994 (0:0 protiv Turske kod kuće) i jedan za SP 2002 (1:1 sa Etonijom na strani).

S druge strane, Kipar, koji doživljava procvat klupskog fudbala na reprezentativnom planu ide u drugom pravcu. Posle najgorih kvalifikacija za Euro još od 1992. godine ( doživeli su sve poraze u grupi kao i tada) nisu uspeli da izbore plasman u viši razred Lige nacija u grupi sa Rumunijom, Litvanijom i timom kosovskih separatista.

Ipak, San Marino je, uz Andoru, Gibraltar i Siriju jedna od ekipa protiv koje Kipar ima stoodstotan učinak i ujedno reprezentacija koju su najčešće pobeđivali od svih u svetu (osam puta), pa verujemo da će se taj niz nastaviti, uz dodatak da je San Marino na tih osam utakmica postigao samo jedan gol i to u jedinoj prijateljskoj utakmici.

NAŠ TIP: 2&NG (kvota 1,70)

