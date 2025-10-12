NIŠTA OD PRVIH BODOVA ZA DOMAĆINA: Ovo je rival koji najviše leži ostrvljanima
DVE reprezentacije koje nemaju nikakvu šansu za plasman na finalni turnir Mundijala sastaju se u utakmici kvalifikacione grupe H.
Ambicije domaćina San Marina svode se na borbu za osvajanje prvog boda u ovom cikllusu kvalifikacija, dok gostujući Kipar ima veoma male šanse da se probije na treću poziciju ipsred Rumunije.
San Marino je imao izvesnih "uspeha" u poslednje vreme. Ova reprezentacija je naime izborila plasman u C diviziju Lige nacija, što je veliki uspeh, ali tamo su rivali bili Gibraltar i Lihtenštajn. Austrija, Bosna, Rumunija i Kipar ipak su prejaki protivnici.
San MArino je u istoriji kvalifikacija za mundijale upisao samo dva boda, jedan u kvlaifikacjama za SP 1994 (0:0 protiv Turske kod kuće) i jedan za SP 2002 (1:1 sa Etonijom na strani).
S druge strane, Kipar, koji doživljava procvat klupskog fudbala na reprezentativnom planu ide u drugom pravcu. Posle najgorih kvalifikacija za Euro još od 1992. godine ( doživeli su sve poraze u grupi kao i tada) nisu uspeli da izbore plasman u viši razred Lige nacija u grupi sa Rumunijom, Litvanijom i timom kosovskih separatista.
Ipak, San Marino je, uz Andoru, Gibraltar i Siriju jedna od ekipa protiv koje Kipar ima stoodstotan učinak i ujedno reprezentacija koju su najčešće pobeđivali od svih u svetu (osam puta), pa verujemo da će se taj niz nastaviti, uz dodatak da je San Marino na tih osam utakmica postigao samo jedan gol i to u jedinoj prijateljskoj utakmici.
NAŠ TIP: 2&NG (kvota 1,70)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)