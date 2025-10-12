Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

12. 10. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: AP/Tanjug

Nedelja

18.00 Holandija - Finska 1X&3-6 (1,55)

18.00 Škotska - Belorusija 1&2-5 (1,55)
20.45 Danska - Grčka 1 (1,70)

Ukupna kvota: 4,08

Holandija je bolja od Finske, ali nešto smo oprezniji jer su "lale" umele da kiksnu u prošlosti kada malo to ko očekuje. Golovi ne bi trebali izostati, u pitanju su napadački orijentisane ekipe.

Škoti su daleko bolji od Belorusa, imaju sjajan domaći teren, a i potrebna im je pobeda jer se bore sa Dancima za prvo mesto u grupi.

Danska igra odlično, u naletu je i očekujemo da razigrani "vikinzi" savladaju Grke koji se nalaze u padu forme.

