NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: AP/Tanjug

Nedelja 18.00 Holandija - Finska 1X&3-6 (1,55)



20.45 Danska - Grčka 1 (1,70) 18.00 Škotska - Belorusija 1&2-5 (1,55)20.45 Danska - Grčka 1 (1,70) Ukupna kvota: 4,08

Holandija je bolja od Finske, ali nešto smo oprezniji jer su "lale" umele da kiksnu u prošlosti kada malo to ko očekuje. Golovi ne bi trebali izostati, u pitanju su napadački orijentisane ekipe.

Škoti su daleko bolji od Belorusa, imaju sjajan domaći teren, a i potrebna im je pobeda jer se bore sa Dancima za prvo mesto u grupi.

Danska igra odlično, u naletu je i očekujemo da razigrani "vikinzi" savladaju Grke koji se nalaze u padu forme.

