NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
18.00 Holandija - Finska 1X&3-6 (1,55)
20.45 Danska - Grčka 1 (1,70)
Ukupna kvota: 4,08
Holandija je bolja od Finske, ali nešto smo oprezniji jer su "lale" umele da kiksnu u prošlosti kada malo to ko očekuje. Golovi ne bi trebali izostati, u pitanju su napadački orijentisane ekipe.
Škoti su daleko bolji od Belorusa, imaju sjajan domaći teren, a i potrebna im je pobeda jer se bore sa Dancima za prvo mesto u grupi.
Danska igra odlično, u naletu je i očekujemo da razigrani "vikinzi" savladaju Grke koji se nalaze u padu forme.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
