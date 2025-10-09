NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
20.45 Kipar - Bosna i Hercevogina X2&0-3 (1,63)
20.45 Malta - Holandija 2&3-5 (1,75)
Ukupna kvota: 4,56
Bosna se nalazi u odličnoj poziciji, vodi borbu za prva dva mesta u grupi i ne sme sebi dozvoliti poraz od Kipra na strani, a uz duplu šansu dodajemo malo golova zbog stila fudbala gostiju.
Crnogorci su kvalitetniji rival od Farana, a takođe igraju tvrdo, na malo golova i naš tip se nameće sam od sebe.
Holandija je napadački raspoložena tokom ovih kvalifikacija, daje veliki broj golova i verujemo da će pobediti Matlu kako bi se učvrstila na čelu tabele grupe "G".
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Komentari (0)