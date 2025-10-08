NEVIĐENA DRAMA: Velika fudbalska sila bi mogla ostati bez plasmana na Svetsko prvenstvo!
REPREZENTACIJA Kameruna nalazi se veoma teškoj poziciji pred kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Iako nije na nivou kakav je umeo biti u skorijoj istoriji, Kamerun je i dalje jedno od najvećih imena u afričkom fudbalu, bio je čak pet puta prvak Crnog kontinenta i mnogi su mislili da će se prošetati kroz grupu "D" pošto je ubedljivo najbolja ekipa u njoj.
Ipak, slab start i neočekivan poraz protiv Zelenortskih Ostrva u prošlom kolu doveli su "nesavladive lavove" u veoma tešku poziciju.
Trenutno su drugi u grupi "D" i zaostaju četiri boda za Zelenortskim Ostrvima dva kola pre kraja, tako da je jasno da danas moraju slaviti i nadati se kiksu lidera koji gostuje Libiji od 15 časova.
Podsetimo, prvoplasirani iz svake grupe će se direktno plasirati na Svetsko prvenstvo, dok četiri najbolje drugoplasirane ekipe idu u plej-of za međunarodni baraž.
Na listi drugoplasiranih Kamerun je trenutno peti, što dodatno daje motiv višestrukom prvaku Afrike protiv Maurucijusa koji je osvojio samo pet bodova do sada i nema za šta da se bori.
Zbog toga verujemo u pobedu gostiju u Sent Pjeru, a uz fiks dodajemo golove kako bi pojačali kvotu.
NAŠ TIP: 2&2-5 (kvota 1,45)
