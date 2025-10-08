Tip fudbal

NEVIĐENA DRAMA: Velika fudbalska sila bi mogla ostati bez plasmana na Svetsko prvenstvo!

В.М.

08. 10. 2025. u 10:30

REPREZENTACIJA Kameruna nalazi se veoma teškoj poziciji pred kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

FOTO: AP/Tanjug

Iako nije na nivou kakav je umeo biti u skorijoj istoriji, Kamerun je i dalje jedno od najvećih imena u afričkom fudbalu, bio je čak pet puta prvak Crnog kontinenta i mnogi su mislili da će se prošetati kroz grupu "D" pošto je ubedljivo najbolja ekipa u njoj.

Ipak, slab start i neočekivan poraz protiv Zelenortskih Ostrva u prošlom kolu doveli su "nesavladive lavove" u veoma tešku poziciju.

Trenutno su drugi u grupi "D" i zaostaju četiri boda za Zelenortskim Ostrvima dva kola pre kraja, tako da je jasno da danas moraju slaviti i nadati se kiksu lidera koji gostuje Libiji od 15 časova.

Podsetimo, prvoplasirani iz svake grupe će se direktno plasirati na Svetsko prvenstvo, dok četiri najbolje drugoplasirane ekipe idu u plej-of za međunarodni baraž.

Na listi drugoplasiranih Kamerun je trenutno peti, što dodatno daje motiv višestrukom prvaku Afrike protiv Maurucijusa koji je osvojio samo pet bodova do sada i nema za šta da se bori.

Zbog toga verujemo u pobedu gostiju u Sent Pjeru, a uz fiks dodajemo golove kako bi pojačali kvotu.

NAŠ TIP: 2&2-5 (kvota 1,45)

