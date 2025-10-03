PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Vila rutinski pred svojim navijačima, odlična kvota na "pevce"...
REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice sedmog kola najjače fudbalske lige sveta.
Premijer liga
Petak
21.00 Bornmut - Fulam |1-3&||1-3 (2,02)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Subota
13.30 Lids - Totenhem 2 (2,55)
*Do 10.000, bez depozita!
16.00 Arsenal - vest hem 1 (1,21)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
16.00 Mančester junajted - Sanderlend G1+ (1,53)
18.30 Čelsi - Liverpul GG&3+ (1,75)
Nedelja
15.00 Aston vila - Barnli 1 (1,60)
15.00 Njukasl - Notingem forest 1 (1,63)
15.00 Vulverhempton - Brajton GG (1,70)
17.30 Brentford - Mančester siti 2 (1,65)
Totenhem je umeo da se muči protiv timova iz donjeg dela tabele ove sezone, ali kvota na njega je ovde previše dobra da bi se propustila, kvalitetniji je tim od Lidsa i verujemo da će to pokazati na "Eland roudu".
Vila polako hvata zalet, pobedila je Fulam, a zatim i Fejenord na teškom evropskom gostovanju, igra sve bolje i trebala bi rutinski odraditi posao pred svojim navijačima.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za petak
03. 10. 2025. u 08:10
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
03. 10. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
03. 10. 2025. u 07:30
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
03. 10. 2025. u 09:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
Novak Đoković je uspeo da prebrodi prvu prepreku na ATP turniru u Šangaju.
03. 10. 2025. u 14:35
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)