Tip fudbal

PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Vila rutinski pred svojim navijačima, odlična kvota na "pevce"...

В.М.

03. 10. 2025. u 12:00

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice sedmog kola najjače fudbalske lige sveta.

ПРЕМИЈЕРЛИГАШКИ ТИКЕТ: Вила рутински пред својим навијачима, одлична квота на певце...

FOTO: Profimedia

Premijer liga

Petak

21.00 Bornmut - Fulam |1-3&||1-3 (2,02)

Subota

13.30 Lids - Totenhem 2 (2,55)

16.00 Arsenal - vest hem 1 (1,21)
16.00 Mančester junajted - Sanderlend G1+ (1,53)
18.30 Čelsi - Liverpul GG&3+ (1,75)

Nedelja

15.00 Aston vila - Barnli 1 (1,60)

15.00 Everton - Kristal palas X (3,35)
15.00 Njukasl - Notingem forest 1 (1,63)
15.00 Vulverhempton - Brajton GG (1,70)
17.30 Brentford - Mančester siti 2 (1,65)

Totenhem je umeo da se muči protiv timova iz donjeg dela tabele ove sezone, ali kvota na njega je ovde previše dobra da bi se propustila, kvalitetniji je tim od Lidsa i verujemo da će to pokazati na "Eland roudu".

Vila polako hvata zalet, pobedila je Fulam, a zatim i Fejenord na teškom evropskom gostovanju, igra sve bolje i trebala bi rutinski odraditi posao pred svojim navijačima.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

