Tip fudbal

I OVO SMO PROŠLI: Evo predloga za golove ovog ponedeljka

В.М.

29. 09. 2025. u 08:30

SJAJNO su gađali naši tipsteri juče. evo novog dokaza za to.

И ОВО СМО ПРОШЛИ: Ево предлога за голове овог понедељка

Foto: Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

20.45 Đenova - Lacio G1+ (1,40)

21.00 Valensija - Real Ovijedo G1+ (1,75)
21.00 Everton - Vest hem |1-3&||1-3 (2,00)

Ukupna kvota: 4,90

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

