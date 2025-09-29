NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.

Ponedeljak 18.30 Parma - Torino X (3,20)

21.00 Everton - Vest hem 1 (1,70)
Ukupna kvota: 5,44

Parmi su pod hitno potrebni bodovi, baš se muči na startu prvenstva, a ništa protiv remija ne bi imao ni Torino koji takođe ne blista u uvodnom delu Kalča.

Everton igra odlično, Mojes sjajno vodi ekipu, Griliš je razigran, a podrška na novopečenom domu domaćina "Hil Dikinson stadionu" je fenomelna i verujemo da će pobediti Vest hem koji prolazi kroz dosta turbulentan period.

