Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

29. 09. 2025. u 07:00

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

18.30 Parma - Torino X (3,20)

21.00 Everton - Vest hem 1 (1,70)

Ukupna kvota: 5,44

Parmi su pod hitno potrebni bodovi, baš se muči na startu prvenstva, a ništa protiv remija ne bi imao ni Torino koji takođe ne blista u uvodnom delu Kalča.

Everton igra odlično, Mojes sjajno vodi ekipu, Griliš je razigran, a podrška na novopečenom domu domaćina "Hil Dikinson stadionu" je fenomelna i verujemo da će pobediti Vest hem koji prolazi kroz dosta turbulentan period.

