TVRDO I NA MALO GOLOVA: Formula koja dobro služi "vučicu" na startu sezone

FUDBALERI Rome će u petom kolu Serije A ugostiti Veronu na čuvenom "Olimpiku" od 15 časova.

FOTO: Tanjug/AP

Iako je Gasperini tokom svog veoma uspešnog mandata u Atalanti bio poznat kao ofanzivno orijentisan trener, od kada je preuzeo Romu promenio je svoju fudbalsku filozofiju i najveće zasluge za veoma dobar start kampanje "vučice" idu odbrani koja igra na izuzetno visokom nivou.

"Đalorosi" su za sada primili samo jedan gol i na uvodne četiri utakmice su upisali ti trijumfa, jedini put je defanzivna poklekla protiv Torina, mada ju je tad napad izdao jer nije stvorio nijednu ozbiljniju šansu i odigrao veoma loše u porazu rezultatom 0:1.

Prošlog vikenda, Roma je u velikom gradskom derbiju savladala Lacio što joj je znatno podiglo samopouzdanje. Viđena je izuzetno tvrda, dosadna, borbena utakmica, a jedini gol postigao je zaniljmivo Lorenco Pelegrini.

Nekadašnji kapiten "vučice" je skroz ispao iz rotacije od dolaska Gasperinija na klupu, uošte nije dobijao šansu i usled povreda nekolicine igrača dobio je priliku za ovosezonski debi što je znao da iskoristi i donese veliku pobedu svojoj ekipi.

Nakon toga je sredinom nedelje ponovo dobio priliku protiv Nice u Ligi Evrope, ušao je u igru početkom drugog poluvremena i asistirao je Ndiki za prvi gol na meču u pobedi Rome rezultatom 2:1.

Polako stiče poverenje Gasperinija i biće zanimljivo videti da li će i danas zaigrati sjajni veznjak kojem ističe ugovor na kraju sezone.

Sa druge strane, Verona i dalje ne zna za pobedu u prvenstvu, ali je odigrala čak tri remija što je i drži izvan zone ispadanja nakon četiri odigrana kola.

Zanimljivo je da ima gol-razliku 2:6, ali čak četiri od tih šest pogodaka primila je protiv Lacija (0:4), dok je preostala tri meča odigrala veoma tvrdo i na malo golova, onako kako odgovara Romi.

Prošle nedelje "mastifi" su u "Gradu ljubavi" oduzeli bod Juventusu, pokazali su veliku borbu i želju na tom meču, preko Orbana su došli do izjednačenja nakon ranog gola Konseisaa i orni su da nastave sa sakupljanjem bodova pošto imaju samo poen više od Parme koja je prva ekipa ispod crte.

Kada se sastaju današnji rivali, tradicija nalaže da domaćin pobeđuje, to je bio slučaj na njivovih poslednjih pet duela i verujemo da će se ona nastaviti.

Pošto su domaćini bez Dibale koji je najkreativniji igrač ekipe, predlažemo da dodate i malo golova uz "fiks" na Romu.

NAŠ TIP: 1&0-3 (kvota 2,00)

