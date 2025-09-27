"PEVCI" BRANE DOMAĆI TEREN: Totenhem igra odlično pod Frankom i čuva mesto u vrhu tabele

RAZIGRANI momci iz severnog Londona će ugostiti Vulverhempton u šestom kolu Premijer lige (21.00).

FOTO: Tanjug/AP/Martin Rickett

Mnogi navijači "pevaca" nisu bili zadovoljni kada je preko leta otkaz dobio Ange Postekoglu, čovek koji im je doneo prvi trofej nakon 17 godina osvajanjem Lige Evrope.

Na njegovo mesto doveden je Tomas Frank i ako je suditi po uvodnom delu kampanje, donesena je ispravna odluka jer Totenhem igra iznad očekivanja.

Ekipa izgleda veoma dobro pod vođstvom danskog stručnjaka, bolje je orgganizovana, zna da čuva prednost, na čak pet mečeva ove sezone nisu primili gol i beleže sjajne rezultate u svim takmičenjima.

Preko nedelje su rutinskom pobedom nad Donkasterom (3:0) započeli učešće u Liga kupu, a pored toga su treći na tabeli Premijer lige sa deset osvojenih bodova uz trijumf nad Viljarealom na startu grupne faze Lige šampiona (1:0).

Lepu priliku da zadrže mesto u vrhu tabele imaće večeras pred svojim navijačima, jer im na noge dolazi jedina ekipe bez osvojenoh boda nakon uvodnih pet kola, Vulverhempton.

"Vukovi" se baš muče, ne igraju dobro, primili su čak 12 golova do sada i menadžer Pereira ne uspeva da pronađe način da prodrma svoje igrače kao što je to učinio prošle sezone, mada je dobio podršku uprave koja ima veru u portugalskog stručnjaka.

Ono što daje nadu gostima večeras je to da nisu poraženi od Totenhema na poslednjih pet utakmica, čak su i slavili četiri puta, ali jasno je da su veliki autsajderi u prestonici.

Mi verujemo da je došlo vreme da se prekine taj niz, Totenhem je razigran, Frank dobro rotira ekipu, igrači su mu odmorni i očekujemo pobedu "pevaca" na "Totenhem hotspur stadionu".

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,60)

