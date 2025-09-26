GOLEADA U VELIKOM DERBIJU: Večerašnji rivali su kombinovano postili 22 gola u uvodna tri kola!

PRAVI nas fudbalski spektakl očekuje u Džedi gde ćemo od 20 časova gledati obračun Al Itihada i Al Nasra.

Foto: Profimedia

Ova dva tima su jedina sa perfektnim skorom nakon uvodna tri kola i istakli su kandidaturu za osvajanje titule prvaka Saudijske Arabije. Al Itihad je aktuelni šampion i oran je da odbrani tron, dok je Al Nasr napravio odličan tim i konačno je spreman da sa Kristijanom Ronaldom na čelu napadne dugo željeni trofej.

Razlog za odlične igre večerašnjih rivala su njihovi napadi koji najpotentniji u ligi što i ne čudi s ozbirom da domaćinovu navalu predvode Benzema i Bergvajn, dok gosti u svojim redovima pored Ronalda imaju i trenutno najboljeg strelca lige Žoaa Feliksa.

Što se tiče broja datih golova, nešto je uspešnija ekipa iz Rijada sa 12 postignutih golova, dok su popularni tigrovi "samo" deset puta tresli mrežu protivnika.

To znači da su Al Itihad i Al Nasr kombinovano postigli 22 gola u uvodna tri kola, više nego impresivno i sve nam govori da bi trebali gledati veoma dobar meč večeras u Džedi.

Ono što nam takođe daju veru u goleadu je činjenica da je tip GG&3+ bio prolazan na poslednjih pet međusobnih duela ovih timova uključujući njihov prvi ovosezonski duel u polufinalu Superkupa koji je pripao Al Nasru (2:1), iako je više od 65 minuta igrao sa igračem manje.

NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,47)

