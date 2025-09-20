JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLJA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski "plavci"

VELIKI Mančester junajted je u rasulu, a to će pokušati da iskoristi Čelsi koji gostuje na "Old trafordu" od 18 časova i 30 minuta.

FOTO: Tanjug/AP

Neverovatno šta je Mančester sebi dozvolio u poslednjih par godina, situacija je generalno loša od odlaska Fergusona, ali prvo Ten Hag i zatim Ruben Amorim uspeli su da odvedu Junajted na nove pragove dna.

Klub se nalazi u ozbiljnom problemu na startu nove sezone, ponovo je uložen veliki novac,a to nije opravdano na terenu. "Crveni đavoli" su ostvarili samo jednu pobedu do sada i to protiv Barnlija pogotkom sa bele tačke u završnici meča, dok je koliko su daleko od vrha viđeno proteklog vikenda protiv Sitija u gradskom derbiju.

"Građani" su ih počistili na "Etihadu" rezultatom 3:0, dominirali su od samog starta i može se reći da su trebali biti ubedljiviji jer su propustili nekoliko velikih šansi.

Ponovo je menadžer Ruben Amorim bio na stubu srama, što je i opravdano jer Junajted ne liči ni na šta od kad ga je on preuzeo, ali Portugalac je izjavio da neće ništa menjati u svojoj fudbalskoj filozofiji što je izazvalo još veću lavinu u britanskim medijima.

Podsetimo, pored toga što su 14. na tabeli, domaćini su doživeli istorijski poraz protiv Grimzbija na startu Liga kupa, a takođe ne igraju ni jedno evropsko takmičenje ove sezone nakon dugog niza godina i jasno je da Mančester strmoglavo tone ka dnu.

Sa druge strane, Čelsi se stabilizovao pod Mareskom, i dalje ovo nije ekipa sposobna da se bori za titulu, ali povratak u Ligu šampiona i solidne igre na startu kampanje pokazuju da "plavci" idu u pravom smeru.

Neporaženi su u Premijer ligi, sakupili su osam bodova, a treba istaći da su nekoliko mečeva igrali bez najboljeg igrača Kola Palmera koji se vratio na terenu u prošlom kolu protiv Brentforda (2:2).

Odma se videlo da je ekipa mnogo opasnija sa njime na terenu, ušao je pri rezultatu 1:0 za "pčelice" i prekrenuo meč u korist svog tima sjajnim nastupom, ali "plavci" su poklekli na kraju i morali su se zadovoljiti bodom u malom londonskom derbiju (2:2).

Mali problem za goste može biti i to što su pre samo tri dana gostovali Bajernu na "Alijanc areni" gde su poraženi 3:1, tako da ih možda stigne umor. Mareska ima veliki broj igrača na raspolaganju, ali ne može se reći da svi imaju kvalitet da igraju na visokom nivou što se posebno videlo protiv Bavaraca koji su u potpunosti nadigrali dvostrukog evropskog šampiona.

Ono što takođe muči Čelsi su problemi sa povredama, nema Delapa, Kolvila, Badijašila, Lavije i Mudrika u redovima gostiju, dok će kod domaćina meč propustiti jedino Lisandro Martinez.

Ali, ekipa iz Lodnona je neporažena na tri vezana meča sa Junajtedom, upisala je dve pobede uz remi i očekujemo da se taj niz nastavi jer je stanje u kojem se Mančester trenutno nalazi katastrofalno.

