"SREĆA PRATI HRABRE": Tom parolom se vodi Liverpul koji protiv gradskog rivala juri šestu pobedu zaredom!

PETO kolo Premijer lige otvoriće veliki derbi između Liverpula i Evertona koji se sastaju na "Enfildu" od 13 časova i 30 minuta.

FOTO: Profimedia

Liverpul je preko leta uložio ogroman novac, doveo veliki broj kvalitetnih igrača, dva puta obarao rekord najskuplje plaćenih pojačanja u istoriji Premijer lige (Virc, Isak) i sa ozbiljnim ambicijama je ušao u novu kampanju.

Za sada to izgleda dosta dobro, poraz od Palasa u Komjuniti šildu nije mnogo poremetio "redse" koji su nakon toga ostvarili pet uzastopnih pobeda i danas će pred svojim navijačima juriti šestu.

Posebno dobro izgleda navala domaćina koja je u tom periodu postigla 12 golova, ali odbrana je pokazala da je ranjiva, tako da su goleade česta pojava na njegovim utakmicama ove sezone.

Ono što je posebno zapalo za oku na staru sezone vezano za četu Arnea Slota je broj ostvarenih pobeda u završnicama mečeva, svaku od pomenutih pet trijumfa "zaradili" su pogocima u završnih deset minuta utakmica, a najbolji primer toga videli smo u prošlom kolu na "Turf muru" sa kojeg su odneli tri boda golom Salaha iz penala u 93. minutu.

Takođe, sredinom nedelje su ispustili dva gola prednosti protiv Atletika u Ligi šampiona, ali da čitav plen ostane na "Enfildu" pobrinuo se Van Dajk, pogađate u 92. minutu.

Pre toga su na sličan način pobeđivani Bornmut, Njukasl i Arsenal, tako se napadački fudbal Liverpula za sada isplaćuje i deluje da se branilac titule vodi onom čuvenom "sreća prati hrabre" u početku sezone, ali pitanje je koliko će to dugo trajati.

Niz bi mogao prekinuti preporođeni Everton koji pokazuje da sjajne igre prošle godine od dolaska legendarnog Dejvida Mojesa na klupu nisu slučajnost i nakon neočekivanog poraza od Lidsa u prvom kolu ostvario je pobede nad Brajtonom i Vulverhemptonom uz remi sa Aston vilom proteklog vikenda.

Selidba na "Hil Dikinson" prija popularnim "karamelama" koje izgledaju dosta dobro na terenu, organizovane su defanzivno, a za napad se brine sjani Džek Griliš koji pleše u plavom dresu kao nekada kada je dominirao u Aston vili i početkom svog mandata u Mančester sitiju.

Što se tiče skorijeg istorijata međusobnih duela, on je naravno na strani Liverpula koji je od prethodnih pet gradskih derbija tri rešio u svoju korist uz remi i trijumf Evertona.

Takođe, dobra vest je što ni jedni ni drugi nemaju problema sa izostancima i oba trenera će imati priliku da izvedu najjače postave na teren.

Za tip predlažemo da će Everton zatresti mrežu, odbrana Liverpula je više puta ove sezone pokazala da je ranjiva, "redsi" su imali naporan meč sa Atletikom sredinom nedelje i verujemo da razigrane "karamele" to mogu iskoristiti.

