TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Goleade na "Dojče banku" i "Sent DŽejmsis parku"...

Тип редакција

18. 09. 2025. u 11:45

SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ovog četvrtka.

FOTO: Tanjug/AP

Liga šampiona

18.45 Klub Briž - Monako 1X (1,55)

18.45 Kopengahen - Bajer Leverkuzen G 1-2 (1,60)
21.00 Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj GG&|1+ (1,70)
21.00 Mančester siti - Napoli 1X&0-3 (1,70)
21.00 Njukasl - Barselona GG&3+ (1,75)
21.00 Sporting Lisabon - Kairat Almati 1&2-5 (1,55)

Ukupna kvota: 19,44

Kao fikseve izdvajamo goleade na mečevima Ajntraht - Galatasaraj i Njukasl - Barselona.

Nemci igraju izuzetno ofanzivno, na gol više, redovno je tip GG&3+ prolazan na njihovim duelima, dok je i Galatasaraj napadački veoma potentna ekipa što je pokazao sa 15 datih golova na pet ligaških mečeva.

Barselona će nametntui svoj stil igre Njukaslu, ona voli da se nadigrava, a "crno-beli" će pred punim tribinama legendarnog "Sent Džejmsis parka" biti spremni da izazovu jednog od najvećih favorita za osvajanje Lige šampiona.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

