TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Goleade na "Dojče banku" i "Sent DŽejmsis parku"...
SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ovog četvrtka.
Liga šampiona
18.45 Klub Briž - Monako 1X (1,55)
*Do 10.000, bez depozita!
18.45 Kopengahen - Bajer Leverkuzen G 1-2 (1,60)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
21.00 Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj GG&|1+ (1,70)
21.00 Mančester siti - Napoli 1X&0-3 (1,70)
21.00 Njukasl - Barselona GG&3+ (1,75)
21.00 Sporting Lisabon - Kairat Almati 1&2-5 (1,55)
Ukupna kvota: 19,44
Kao fikseve izdvajamo goleade na mečevima Ajntraht - Galatasaraj i Njukasl - Barselona.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Nemci igraju izuzetno ofanzivno, na gol više, redovno je tip GG&3+ prolazan na njihovim duelima, dok je i Galatasaraj napadački veoma potentna ekipa što je pokazao sa 15 datih golova na pet ligaških mečeva.
Barselona će nametntui svoj stil igre Njukaslu, ona voli da se nadigrava, a "crno-beli" će pred punim tribinama legendarnog "Sent Džejmsis parka" biti spremni da izazovu jednog od najvećih favorita za osvajanje Lige šampiona.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
JURIMO TREĆI U NIZU: Evo TIP tiketa za četvrtak
18. 09. 2025. u 07:00 >> 00:57
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...
16. 09. 2025. u 19:56
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)