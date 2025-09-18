TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Goleade na "Dojče banku" i "Sent DŽejmsis parku"...

SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ovog četvrtka.

Liga šampiona 18.45 Klub Briž - Monako 1X (1,55)

18.45 Kopengahen - Bajer Leverkuzen G 1-2 (1,60)

21.00 Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj GG&|1+ (1,70)

21.00 Mančester siti - Napoli 1X&0-3 (1,70)

21.00 Njukasl - Barselona GG&3+ (1,75)

21.00 Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj GG&|1+ (1,70)

21.00 Mančester siti - Napoli 1X&0-3 (1,70)

21.00 Njukasl - Barselona GG&3+ (1,75)

21.00 Sporting Lisabon - Kairat Almati 1&2-5 (1,55)

Ukupna kvota: 19,44

Kao fikseve izdvajamo goleade na mečevima Ajntraht - Galatasaraj i Njukasl - Barselona.

Nemci igraju izuzetno ofanzivno, na gol više, redovno je tip GG&3+ prolazan na njihovim duelima, dok je i Galatasaraj napadački veoma potentna ekipa što je pokazao sa 15 datih golova na pet ligaških mečeva.

Barselona će nametntui svoj stil igre Njukaslu, ona voli da se nadigrava, a "crno-beli" će pred punim tribinama legendarnog "Sent Džejmsis parka" biti spremni da izazovu jednog od najvećih favorita za osvajanje Lige šampiona.

