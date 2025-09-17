Tip fudbal

OČEKUJE SE OTVORENA UTAKMICA SA PUNO GOLOVA: Šampion Evrope kreće u odbranu titule

Olja Mrkić

17. 09. 2025. u 13:10

PSŽ dočekuje Atalantu na Parku prinčeva, sa početkom u 21.00.

ОЧЕКУЈЕ СЕ ОТВОРЕНА УТАКМИЦА СА ПУНО ГОЛОВА: Шампион Европе креће у одбрану титуле

FOTO: Tanjug/AP

Parižani su prošle sezone osvojili Ligu šampiona protiv Intera u finalu i Superkup Evrope (pobedom nad Totenhemom na penale). Novu sezonu Lige 1 započeli su maksimalnim učinkom sa 10 golova za i 3 primljena, a poslednji meč protiv Lensa završen je 2-0. 

Atalanta je prošle sezone završila treća u Seriji A i došla do šesnaestine finala Lige šampiona, eliminisana od Briža. Start u novoj sezoni je bez poraza, a poslednji meč u Seriji A protiv Lečea završen je 4-1.

Očekuje se otvorena utakmica sa više golova, s obzirom na ofanzivnu snagu PSŽ i kontranapade Atalante.

Prognoziramo pobedu PSŽ-a sa najmanje dva postignuta gola, uz mogućnost da obe ekipe zabeleže pogodak.

NAŠ TIP: 1&2-5 (1,92)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)