OČEKUJE SE OTVORENA UTAKMICA SA PUNO GOLOVA: Šampion Evrope kreće u odbranu titule
PSŽ dočekuje Atalantu na Parku prinčeva, sa početkom u 21.00.
Parižani su prošle sezone osvojili Ligu šampiona protiv Intera u finalu i Superkup Evrope (pobedom nad Totenhemom na penale). Novu sezonu Lige 1 započeli su maksimalnim učinkom sa 10 golova za i 3 primljena, a poslednji meč protiv Lensa završen je 2-0.
Atalanta je prošle sezone završila treća u Seriji A i došla do šesnaestine finala Lige šampiona, eliminisana od Briža. Start u novoj sezoni je bez poraza, a poslednji meč u Seriji A protiv Lečea završen je 4-1.
Očekuje se otvorena utakmica sa više golova, s obzirom na ofanzivnu snagu PSŽ i kontranapade Atalante.
Prognoziramo pobedu PSŽ-a sa najmanje dva postignuta gola, uz mogućnost da obe ekipe zabeleže pogodak.
NAŠ TIP: 1&2-5 (1,92)
