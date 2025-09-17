Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Danas nova tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

17. 09. 2025. u 11:10

PRONAŠLI smo nove tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Данас нова три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: Tanjug/AP

Sreda

15.00 Teuta Dureš  - Dinamo siti Tirana X (3,00)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00 Ajaks - Inter X (3,90)
2.30 River plejt - palmeiras  X (2,67)

Ukupna kvota: 20,87

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U BARSELONI IMA 259 HILJADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)

U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)