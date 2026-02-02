GRADONAČELNIK NIŠA SPASIO ŽENU: Junački skočio na napadača koji je kod sebe imao mačetu (VIDEO)

SINOĆ oko 21 čas, u jednoj porodavnici u ulici Uroša Predića u Nišu kako penose mediji, dogodio se pokušaj razbojništva.

Foto: Printscreen/Instagram

Naime, kako svedoci ovog incidenta govore jedan napadač je uz pretnje pištoljem i mačetom, pokušao da iznudi novac!

Prema svedočenju očevidaca, napadač je ušao u objekat i tražio novac uz pretnje "daj pare" i "upucaću te", držeći pištolj u ruci, pišu mediji.

U trenutku incidenta reagovao je gradonačenik Niša Dragoslav Pavlović, koji je uspeo da napadaču iz ruke oduzme pištolj i baci ga dalje, prenosi portal Niš TV na Instagramu.

Na snimku se čuje i žena, pretpostavljamo radnica, kojoj glas drhti od stresa i pretpljenog straha kako komentariše, da je napadač rekao "upucaću te, upucaću te".

Ističe se da je gradonačelnik Pravlović hitno i hrabro reagovao.

Kako prenose mediji, napadač je kod sebe imao i mačetu, koju je pokušao da upotrebi dok je gurao kasu, računar i inventar objekta. Nakon što je razoružan, napadač je izbačen iz dragstora, a o događaju je odmah obaveštena policija, dodaje se.

Iz Policijske uprave Niš potvrđeno je da je zbog pokušaja razbojništva uhapšeno lice, osumljuičeni Lj. M., koji je priveden u rekordno kratkom roku, a dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti incidenta je u toku.

Podsetimo, gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović bio je napadnut tokom nasilnih protesta blokadera u tom gradu.