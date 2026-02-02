IMA MRTVIH U NAPADU UKRAJINSKOG DRONA: Vanredno stanje u Belgorodskoj oblasti

U NAPADU ukrajinskog drona na privatnu kuću u Starom Oskolu u Belgorodskoj oblasti poginula su dva civila, izjavio je danas guverner te oblasti Vjačeslav Gladkov.

Foto: Screenshot / X /

- Izbio je požar, što je dovelo do delimičnog urušavanja zgrade. Spasioci koji rade na licu mesta pronašli su tela dve osobe - kazao je Gladkov u objavi na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Kako je saopšteno, prilikom napada polomljeni su prozori na više od deset stanova, a oštećen je i jedan automobil.

U Belgorodskoj oblasti na snazi je vanredno stanje koje je proglašeno na federalnom nivou.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Požar u napuštenoj kući u Beogradu