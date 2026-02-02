IMA MRTVIH U NAPADU UKRAJINSKOG DRONA: Vanredno stanje u Belgorodskoj oblasti
U NAPADU ukrajinskog drona na privatnu kuću u Starom Oskolu u Belgorodskoj oblasti poginula su dva civila, izjavio je danas guverner te oblasti Vjačeslav Gladkov.
- Izbio je požar, što je dovelo do delimičnog urušavanja zgrade. Spasioci koji rade na licu mesta pronašli su tela dve osobe - kazao je Gladkov u objavi na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.
Kako je saopšteno, prilikom napada polomljeni su prozori na više od deset stanova, a oštećen je i jedan automobil.
U Belgorodskoj oblasti na snazi je vanredno stanje koje je proglašeno na federalnom nivou.
(Tanjug)
