Svet

IMA MRTVIH U NAPADU UKRAJINSKOG DRONA: Vanredno stanje u Belgorodskoj oblasti

Ana Đokić

02. 02. 2026. u 07:56

U NAPADU ukrajinskog drona na privatnu kuću u Starom Oskolu u Belgorodskoj oblasti poginula su dva civila, izjavio je danas guverner te oblasti Vjačeslav Gladkov.

ИМА МРТВИХ У НАПАДУ УКРАЈИНСКОГ ДРОНА: Ванредно стање у Белгородској области

Foto: Screenshot / X /

- Izbio je požar, što je dovelo do delimičnog urušavanja zgrade. Spasioci koji rade na licu mesta pronašli su tela dve osobe - kazao je Gladkov u objavi na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Kako je saopšteno, prilikom napada polomljeni su prozori na više od deset stanova, a oštećen je i jedan automobil.

U Belgorodskoj oblasti na snazi je vanredno stanje koje je proglašeno na federalnom nivou.
(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Požar u napuštenoj kući u Beogradu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ U ŠOKU: Evo šta je Novak Đoković uradio posle finala Australijan opena 2026!

ALKARAZ U ŠOKU: Evo šta je Novak Đoković uradio posle finala Australijan opena 2026!