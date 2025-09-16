Tip fudbal

TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Neizvesno u Londonu, Benfika brani domaći teren...

Тип редакција

16. 09. 2025. u 14:30

SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ovog utorka.

FOTO: EPA

Utorak

18.45 Atletik Bilbao - Arsenal 1X (2,05)

18.45 PSV - Rojal union |1-3&||1-3 (1,85)
21.00 Benfika - Karabag 1&2-5 (1,63)
21.00 Juventus - Borusija Dortmund 1X&2+ (1,60)
21.00 Real Madrid - Marselj 1&2-4 (2,40)
21.00 Totenhem - Viljareal 1X&0-3 (1,80)

Ukupna kvota: 40,95

