Tip fudbal

ESPANJOL NASTAVLJA SERIJU NEPOBEDIVOSTI: Poslednji poraz doživeli su još u maju, ali ima prostora za napredak u odbrani

Olja Mrkić

15. 09. 2025. u 10:51

U 4. kolu španske La Lige, Espanjol i Majorka će se sastati u ponedeljak. Utakmica će se igrati na stadionu RCDE.

EPA-EFE/ANDREU DALMAU

Espanjol ima blagu prednost u meču protiv Majorke, pre svega zbog domaćeg terena, ali to ne mora nužno mnogo da znači.

Tek je početak sezone i oba rivala još uvek traže pravu formu za nastavak takmičenja i prave mnogo grešaka.

I Majorka i Espanjol teško čuvaju svoj gol, tako da verujemo da u ovom meču oba protivnika mogu lako da postignu gol.

NAŠ TIP: 1X&GG (kvota 2,54)
VREDI POKUŠATI: 1&GG (5,50)

