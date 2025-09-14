NOVI KIKS NE DOLAZI U OBZIR: Desetkovani Siti i dalje je prejak za gradskog rivala, Pepu se smeši prva pobeda nad Amorimom

Mančester Siti i Mančester Junajted sastaju se u nedelju od 18:30 na „Etihadu“ u četvrtom kolu Premijer lige.

FOTO: EPA

Siti je počeo sezonu sjajno, ubedljivom pobedom 4:0 na gostovanju Vulverhemptonu, ali je zatim iznenadio sve sa dva uzastopna poraza – prvo 0:2 od Totenhema na svom terenu, pa 1:2 u Brajtonu. Pep Gvardiola zna da novi kiks ne dolazi u obzir ako želi da povrati titulu prvaka Engleske.

Dodatnu pažnju privlači i debitant – Đanluiđi Donaruma. Italijanski reprezentativac stigao je iz PSŽ-a i očekuje se da prve minute u dresu „građana“ dobije upravo protiv Junajteda. Sa druge strane, Erling Haland nastavlja da teroriše odbrane širom Premijer lige, već je postigao tri gola i najveća je pretnja za gol rivala.

Problem za Gvardiolu je lista povređenih i suspendovanih, na kojoj se nalazi čak sedam imena – Stouns, Kovačić, Čerki, Marmuš, Savinjo, Filips i Ait Nuri, dok su Foden i Gvardiol pod znakom pitanja. Siti će morati duboko da kopa po klupi.

Na drugoj strani, Junajted se malo oporavio pobedom 3:2 protiv Barnlija posle blamaže u Engleskom liga kupu i eliminacije od strane malenog Grimzbija. Međutim, tim Rubena Amorima deluje krhko – u sva tri prvenstvena meča primili su gol, a golman Bajindir ostavio je dosta nesiguran utisak, a nije lako zaseniti Onanu u tome.

Veliku želju navijača budi novajlija Benjamin Šeško, pa se očekuje da dobije šansu od prvog minuta. Međutim iJunajted je značajno oslabljen jer ne mogu da računaju na Maunta, Kunju i Lisandra Martineza. To bi moglo da natera Amorima da zaigra sa klasičnim špicom.

Istorija derbija je bogata – čak 186 puta su se susretali u svim takmičenjima. Junajted i dalje vodi po pobedama (75 naspram 59), ali Siti u poslednjim godinama ima više uspeha u Premijer ligi. Interesantno je da je ukupan broj golova potpuno izjednačen – 267:267.

Poslednji meč odigran je u aprilu na Old Trafordu i završen je bez golova. Na „Etihadu“ prošle sezone gledali smo pravi spektakl – Siti je vodio do 88. minuta, ali je Junajted napravio preokret golovima Bruna Fernandeša i Ameda Diala.

Ipak, u ovom trenutku Siti deluje kao tim sa više kvaliteta ali i motiva. Pep Gvardiola juri prvu pobedu protiv Amorima, a pobeda u derbiju bi vratila samopouzdanje „građanima“ nakon dva neuspeha.

