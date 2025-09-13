NOVA ERA U NOTINGEM FORESTU: Kako će se Nikola Milenković uklopiti u novu fudbalsku filozofiju "šumara"?

SVE je spremno za debi Angelosa Postekoglua na klupi Notingem foresta.

Notingem Forest je doživeo burno otvaranje sezone u Premijer ligi. Era Nuna Espirita Santa završena je i to samo dva meseca nakon što je Portugalac produžio ugovor do 2028. godine. Razlog nije samo loš start nove sezone nego i nesuglasice sa vlasnikom kluba Evangelosom Marinakisom koji je ekspresno angažovao Postekoglua.

Biće zaista zanimljivo videti kako će se igrači naviči na novog menadžera koji ima potpuno drugu fudbalsku filosofiju od svog prethodnika. Navijačima će verovatno više prijati ofanzivni pristup australijskog Grka. OStaje da se vidi kako će se novoj igri prilagoditi naš as Nikola Milenković pošto Angelosova odbrambena linija stoji dosta visoko u odnosu na Nunovu.

Ipak, taktika u Ligi Evrope kada je ostvatio pobede nad Ajntrahtom i Mančester Junajtedom ukazuju da je rezultat ponekad bio važniji od spektakla čak i Postekogluu.

Santo mu je ostavio četiri boda iz prva tri kola, što i nije toliko loše na prvi pogled, ali poraz od 3:0 na Siti graundu od Vest hema svakako će morati negde da se nadoknadi. Teško je očekivati da će to bit idanas na Ešburton grouvu. Krajnji rezultat protiv Vest Hema označio je 11. uzastopnu utakmicu Foresta u Premijer ligi bez sačuvane mreže.

Arsenal je pribegao kontrolisanijem pristupu, koji im je skoro doneo bod protiv šampiona Liverpula pre reprezentativne pauze. Ipak, gol Dominika Šobošlaija u finišu susreta okončao je seriju bez poraza "tobdžija" i pokrenuo novu debatu o pristupu Mikela Artete.

Statistički, Arsenal je dominirao u šutevima, prisustvu u kaznenom prostoru i pasovima u poslednjoj trećini, ali jedini statistički podatak koji se stvarno broji bio je onih 1:0 za Liverpul sa semafora. Utakmica će biti prilika za tobdžije da potvrde dominaciju u odnosu na Forest, koji je na svom terenu pretrpeo niz neuspeha u međusobnim duelima.

Arsenal ima impresivan rekord protiv šumara kod kuće – poslednji poraz doživeli su davne 1989. godine na starom dobrom Hajberiju.

Dodatni plus za Arsenal je što je Arteta, tokom Postekogluovog mandata u Totenhemu, zabeležio tri pobede i jedan remi protiv njegovog tima.

Što se tiče kadrova, Vilijam Saliba je pod znakom pitanja zbog povrede skočnog zgloba, pa će iako je trenirao verovatno ustupiti mesto Kristjanu Moskeri koji je dobro odradio angažman protiv Liverpula. Ben Vajt je takođe opcija u odbrani.

Povređeni igrači Arsenala koji sigurno neće igrati su Gabriel Žezus, Kaj Haverc i Bukajo Saka, dok će Ebereči Eze izvesno dobiti priliku prvi put ove sezone od starta, posle neuverljive partije Gabriela Martinelija.

Forest, sa druge strane, mora da reši problem na bekovskim pozicijama nakon povrede Ole Aine, a novi igrač Nikolo Savona mogao bi da startuje.

Nikola Domingez je takođe van pogona zbog kolena, pa će Postekoglu morati da uskladi svoj tim bez više opcija na klupi.

