Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Danas nova tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

12. 09. 2025. u 12:48

PRONAŠLI smo nove tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Данас нова три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: M. Vukadinović

Petak

13.45 Henan - Beižing G. X (3,80)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

14.30 Oleksandrija - Čerkasi X (3,10)
17.00 Olimpik Akbou - Alger X (2,57)

Ukupna kvota: 30,27

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MAJKA MARIJE ŠARAPOVE: Posle eksplozije u Černobilju od radijacije pobegli u Sibir! A onda ćerku nije videla 2 godine, otišla sa ocem (FOTO)
Poznati

0 0

MAJKA MARIJE ŠARAPOVE: Posle eksplozije u Černobilju od radijacije pobegli u Sibir! A onda ćerku nije videla 2 godine, otišla sa ocem (FOTO)

TATA Marije Šarapove nadaleko je poznat u (teniskom) svetu. Juri je bio uz svoju ćerku od prvih sprotskih koraka i kao trener i najznačajnija podrška u vreme njenih najvećih uspeha. Ipak, mama Jelena se samoinicijativno držala po strani. Nije je bilo u medijima i na fotografijama, ali je predstavljala ključnu figuru u Marijinom životu koji se odvijao van terena i tv ekrana.

12. 09. 2025. u 14:45 >> 16:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)