GOST JE U MNOGO BOLJOJ FORMI: Nema keca u lokalnom derbiju
KOMŠIJSKI derbi u šestom kolu rumunske Lige 2 - Voluntari dočekuje Konkordiju iz Čajne.
Domaćin prolazi kroz ozbiljan pad forme, što se najbolje videlo u Kupu Rumunije gde su doživeli težak poraz od Čikserede čak 1:8, a potom izgubili i od Tunara rezultatom 1:2.
Sa svega pet postignutih i tri primljena gola posle pet kola, deluju daleko od tima koji može da preti gornjem delu tabele.
Konkordija, s druge strane, igra mnogo stabilnije – već više od mesec dana su bez poraza, bilo u prvenstvu ili u Kupu. Ta konstantnost donosi samopouzdanje, a i tradicija kaže da umeju da iznenade Voluntari, iako je rival u međusobnim susretima uspešniji (10 pobeda Voluntarija, 4 Konkordije i 4 remija ukupno).
Gledajući trenutno raspoloženje timova, gostima bi mogao da pripadne bod ili čak cela tri.
Naš tip: X2 (kvota 1.70)
