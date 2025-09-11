3+ TIKET za danas: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Četvrtak - sve utakmice su LŠ za žene
18.00 Katovice - Tvente UG 3+ (1,42)
19.00 Valerenga - Ferencvaroš UG 3+ (1,39)
Ukupna kvota: 2,92
